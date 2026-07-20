Hubo cambios en ranking FIFA tras título de España del Mundial; ¿cómo quedó la Selección Colombia?

España, que el domingo se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia, recuperó el primer puesto de la clasificación mundial FIFA, destronando a Argentina, a la que superó 1-0 en la final en East Rutherford (Nueva Jersey). En el caso de la Selección Colombia se ubica en el undécima lugar,

La 'roja' había abandonado el primer puesto del ranking en abril, y ahora vuelve a lo más alto, indicó la Federación Internacional de Fútbol este lunes.

España figura ahora con 1995.88 puntos, mientras que Argentina queda con 1970.37, a 25 unidades, como segunda de un podio donde Francia es tercera (1948.97).

España campeón del Mundial 2026 AFP

El Mundial 2026 recién terminado provocó varios cambios en el Top 10 de esta clasificación, a la que entra México (en el décimo lugar; subió cuatro puestos), en detrimento de Alemania, que ahora es decimosegunda, -2 lugares), eliminada en dieciseisavos de final por Paraguay.



Por su parte, Brasil subió un lugar y es quinta, al igual que Marruecos, que ahora es sexta en la clasificación. Además, Bélgica aparece en el octavo lugar. Mientras que Portugal, cayó dos lugares en el ranking y ahora es séptima, y en el caso de Países Bajos también descendió un lugar y ahora es novena.

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La competición en Norteamérica sirvió de trampolín especialmente para dos selecciones: Suiza (quedó instalada en el 14º; subió cinco posiciones) y Noruega (19º, +12), que llegaron a cuartos de final y fueron eliminadas respectivamente por Argentina e Inglaterra, que es cuarta en la clasificación.

La Selección Colombia quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

Los noruegos alcanzan su mejor posición en la clasificación mundial desde 2011.

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Cabo Verde, una de las sensaciones del torneo con su pase a dieciseisavos de final en su primera participación, sube tres puestos y es 64º.

El equipo que más puestos baja en el ranking después del Mundial es Túnez (57º, -12), que tuvo un torneo de pesadilla, en el que incluso llegó a cambiar de seleccionador en mitad de la competición.

Panamá (44º, -10), Uzbekistán (60º, -10) y Jordania (73º, -10) también sufren una caída importante después de su discreto paso por la Copa del Mundo.

Ranking FIFA tras el Mundial 2026

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1. España

2. Argentina

3. Francia

4. Inglaterra

5. Brasil

6. Marruecos

7. Portugal

8. Bélgica

9. Países Bajos

10. México

11. Colombia

12. Alemania

13. Croacia

14. Suiza

15. Italia