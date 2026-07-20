El dilema de Argentina tras el Mundial; cómo reconstruirse con las dudas de Messi y Scaloni

La Selección Argentina ya piensa en su futuro, tras caer el domingo contra España en la final del Mundial 2026, con dudas sobre la continuidad de su capitán, Lionel Messi, y su entrenador, Lionel Scaloni.

El triunfo español tras el gol de Ferran Torres en la prórroga representó un golpe de efecto para un seleccionado argentino que en los últimos años se había acostumbrado a ganar: es la primera derrota en la final de un torneo desde la Copa América 2019, cuando fue eliminado por Brasil en semifinales, cuando el ciclo de Scaloni apenas comenzaba.

Desde entonces, la 'Scaloneta' atravesó el proceso más fructífero de su historia, al agregar a sus vitrinas las Copas América de 2021 y 2024, el Mundial de Catar 2022 y la Finalissima de ese mismo año.

Lionel Messi Argentina Mundial 2026 - Foto: AFP

"Por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón", rezaba la letra de una de las canciones más gritadas por los fanáticos de la celeste y blanca en el Mundial 2026, a sabiendas de que es muy poco probable que el astro dispute la próxima Copa del Mundo, a la que llegaría con 43 años.



Pese a esto, a las lágrimas de Messi frente a su público este domingo tras la derrota y a que el propio futbolista ha sugerido en entrevistas que este ha sido su último Mundial, la afición argentina, el entrenador y sus propios compañeros no dan como un hecho su salida del seleccionado.

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Inclusive, muchos sueñan con tenerlo, al menos, hasta la Copa América de 2028, año en que vence su contrato con su club actual, el Inter Miami.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió este lunes el capitán en sus redes sociales, en una publicación en la que no hizo referencia a su futuro con la celeste y blanca.

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Scaloni, con un pie afuera

La continuidad del entrenador Lionel Scaloni parece todavía más difícil, sobre todo tras sus declaraciones este domingo después de la derrota antes España.

Consultado por la prensa por su continuidad una vez finalizado su contrato a finales de 2026, el entrenador fue claro: "Hasta diciembre y después seguramente corte, igual lo tengo que hablar con el presidente (de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia)".

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina tras la final del Mundial. Foto: AFP.

"Ha sido un placer estar acá, un orgullo, en mis mejores sueños no lo había pensado. Hasta diciembre, si el presidente quiere, yo estoy acá, y después va a ser complicado. También es justo que se pueda cambiar, y lo veo hasta bueno, lo que tiene que permanecer es este espíritu de grupo, esta sensación de unión entre los jugadores, el pueblo", añadió, poco después de haber abandonado la conferencia de prensa pospartido conmovido y entre lágrimas.

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Estas declaraciones chocan sin embargo con comentarios de los últimos meses y semanas en los que tanto Scaloni como directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habían dado indicios sobre una posible renovación.

Pase lo que pase con el entrenador, la 'Albiceleste' tiene por delante dos fechas FIFA en los próximos meses: una entre finales de septiembre y principios de octubre y otra a mediados de noviembre, aunque por el momento no hay rivales confirmados para potenciales amistosos.

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También está pendiente la Finalissima contra España, inicialmente prevista para marzo de este año en Catar, pero suspendida por el conflicto bélico en Oriente Medio, y que aún no tiene fecha definida.

Pase lo que pase con el capitán y el entrenador, Argentina tiene por delante una inevitable renovación, tras mantener prácticamente la misma base de jugadores durante los últimos cinco años.

Si bien únicamente Nicolás Otamendi había confirmado su salida del seleccionado tras el Mundial, existen dudas sobre la continuidad de otros referentes, como Nicolás Tagliafico o Rodrigo De Paul.

En las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026, Scaloni probó a distintos jóvenes, algunos de los cuales formaron parte del plantel bicampeón, pero casi siempre terminó inclinándose por los veteranos, sobre todo en los últimos partidos mundialistas.

Hinchas de la Selección Argentina en uno de los partidos del Mundial 2026. Foto: AFP

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Entre estas nuevas apariciones aparecen jugadores como Nicolás Paz o Valentín Barco, que se suman a otros como Thiago Almada o Giuliano Simeone, que tuvieron más minutos en el Mundial, y jóvenes promesas como Franco Mastantuono, que no integró la lista mundalista.

Tras la derrota de este domingo contra España, Paz fue uno de los primeros jugadores en expresarse públicamente y, a través de sus redes sociales, dio un mensaje pensando en el futuro: "Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina".