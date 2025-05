"En Liverpool estamos todos destrozados; aunque hay algunos momentos para compartir"

Liverpool viene de empatar 2-2 con Arsenal y poco a poco se va acercando el final de la temporada, que dejó anticipadamente para los 'reds' el título como premio en la Premier League. En medio de todo esto, poco a poco se han dado hechos noticiosos con relación a la nómina de jugadores. Así renovaron su contrato Mohamed Salah y Virgil van Dijk; mientras que Alexander Arnold anunció que se marchará,con destino al Real Madrid.

Esa noticia del lateral estalló y no le gustó para nada a los seguidores del equipo inglés, que en el duelo contra los 'gunners' recurrieron a las rechiflas y abucheos, algo que no cayó bien al interior del camerino del equipo que dirige Arne Slot.

Trent Alexander-Arnold, lateral derecho inglés, no continuará en Liverpool para la próxima temporada AFP

Así el que dejó algunas palabras al respecto fue Van Dijk, quien comentó sobre el caso de Alexander Arnold que "estamos todos destrozados, incluidos los jugadores, porque (Trend) es un jugador fantástico que ha protagonizado muchos momentos decisivos a lo largo de los años y ha sido un gran jugador en Liverpool".

El zaguero central complementó y apuntó que "cuando suene el pitazo final lo extrañaremos, pero aún tenemos dos partidos más, la entrega de trofeos y un desfile, así que hay muchos momentos que podemos compartir juntos y luego veremos qué sucede".

Van Dijk defendió la determinación tomada por su aún compañero en el conjunto de Anfield Road y comentó que Alexander Arnold asumía las consecuencias, como quiera que son temas personales y que tomó pensando en su bienestar junto a su familia.

Así fue el mensaje de despedida de Alexander Arnold

"Después de 20 años en el Liverpool , ahora es el momento de confirmar que me iré al final de la temporada. Esta es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué o se han sentido frustrados porque aún no he hablado de esto, pero siempre fue mi intención mantener mi enfoque completo en los mejores intereses del equipo, que era asegurar el título número 20", dijo Alexander Arnold en un mensaje la semana anterior.