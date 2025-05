“Si Liverpool no quiere renovarme, pues terminemos de la mejor manera; fue extraño”

Liverpool cerró la temporada con algunas duras eliminaciones en Champions League, FA Cup y Carabao Cup, pero el premio fue conseguir el título de la Premier League, consolidándose como el mejor de la campaña en Inglaterra.

A pesar de eso durante toda la temporada hubo rumores fuertes de posibles salidas de estrellas del plantel, o algunas que ya se confirmaron como la de Trent Alexander Arnold. Pero también estuvieron en cuerda floja otros como Mohamed Salah .

El egipcio, máxima figura del Liverpool y ya un histórico de la Premier League por sus goles, logró llegar a un acuerdo para renovar, pero por unas semanas se mencionaba que se iría y no había vuelta atrás´.

Mohamed Salah y su relato de la posible salida de Liverpool

En una entrevista con ‘L’Equipe’ el atacante egipcio se abrió y contó a detalle lo que fueron las negociaciones y el momento en el que pensó que se tendría que ir.

“La posibilidad de que fuera mi última temporada aquí quizás me dio el deseo de aprovechar al máximo y darlo todo para ganar este título que había prometido. Tenía esa mentalidad: si el club no quiere renovarme, no hay problema", dijo.

"Terminemos de la mejor manera posible para que me vaya por la puerta grande”, confesó Mohamed Salah sobre la incertidumbre de su futuro.

Afortunadamente llegaron a un acuerdo y el egipcio seguirá vestido por dos años más con la camiseta del Liverpool.

Sobre eso, Mohamed Salah, ya con más calma contó que sí estuvo cerca de irse, pero se mostró satisfecho con continuar en el lugar donde se afianzó como una estrella del fútbol mundial.

Mohamed Salah, Luis Díaz y Szobozslai con Liverpool - Foto: AFP

"Era una posibilidad, sí. De hecho, era un poco extraño porque estábamos teniendo una temporada increíble y había esa negociación que no era sencilla. Todo salió bien al final porque somos campeones y me quedo ”, cerró en su relato sobre las duras negociaciones.

Mohamed Salah y su mala relación con Sadio Mané

El senegalés y el egipcio compartieron durante varios años en Liverpool convirtiéndose en dos goleadores y piezas fundamentales de los éxitos del equipo en los últimos años, pero al final el africano se fue y ante los rumores Salah decidió contar que sí hubo tensión con su excompañero.

"Sí, había tensión con Sadio . Pero fuimos profesionales hasta el final y no creo que eso afectara al equipo. Es humano querer más, lo entiendo, es un competidor. Fuera del campo no éramos muy cercanos, pero siempre nos respetamos", detalló el egipcio sobre su poca relación con Mané, quien es el que terminó yéndose.