Santa Fe, drástico con hinchas por escándalo de presunto racismo: “Se devolverá el dinero”

Independiente Santa Fe sumó su segunda derrota en los cuadrangulares semifinales y quedó en el fondo de la tabla del grupo B. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano luego de la polémica desatada por supuesta discriminación en el estadio El Campín de Bogotá.

Todo empezó en pleno cotejo, que se debió detener porque algunos aficionados le habrían gritado insultos racistas a Carlos Hernández, entrenador del América de Cali que estalló en la rueda de prensa posterior al compromiso.

“Esto es inaudito… Venir la capital a recibir ese maltrato de un indio que ojalá no me lo encontrara en la calle. Y si me lo encuentro, a ver si tiene el valor y me lo dice porque de pronto se me sale el negro”, manifestó.

Muy muy dolido el profesor Carlos Hernández, DT @AmericaCaliFem, tras los actos racistas que tuvo que vivir hoy.



No habló el entrenador, habló el ser humano.



¡Lamentable! Triste.

Sin embargo, el tema no terminó ahí porque en la misma sala de atención a los medios de comunicación el venezolano Ómar Ramírez, entrenador ‘cardenal’, contrapunteó:

“Carlos, que se ponga serio, para qué se mete con el público, con la hinchada. Es una tontería, en ningún momento le dijeron negro. Yo he ido a Cali y no nos tratan bien, allá nos tratan muy mal. Es cierto que hay que atacar el racismo, pero lo de hoy, que no sea dramático”.

Esta es la opinión del DT de @LeonasSantaFe Omar Rodríguez ante las denuncias de su colega Carlos Hernández de @AmericaCaliFem sobre insultos racistas de algunos aficionados hacia las escarlatas.

En consecuencia, Independiente Santa Fe decidió tomar cartas en el asunto antes de que los tribunales del fútbol colombiano actúen y cortar la controversia de raíz.



Santa Fe Femenino, sin público para evitar actos de racismo

Un día después de los incidentes, el club bogotano emitió un comunicado de prensa en el que “rechaza categóricamente” las presuntas ofensas y en el que avisa que jugará a puerta cerrada en lo que resta del campeonato para evitar nuevos inconvenientes:

“Estamos seguros de que no hay evidencia de comportamientos racistas… Sin embargo, en virtud de la denuncia realizada y mientras transcurren las investigaciones pertinentes, hemos tomado la decisión de que los próximos partidos de nuestro plantel femenino en condición de local se disputarán sin público”.

Y explicó qué pasará con los hinchas que hayan comprado entradas para los juegos: “Las personas que ya habían adquirido sus boletas para el clásico femenino, podrán solicitar la devolución del dinero”.

A Santa Fe le resta enfrentar como anfitrión a Millonarios y a Atlético Nacional en el cuadrangular B, en el que ya se había aplazado el clásico bogotano por hechos de violencia entre barras días atrás en un concierto, donde una persona perdió la vida.

Acá, el comunicado completo: