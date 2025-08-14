Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe, drástico con hinchas por escándalo de presunto racismo: “Se devolverá el dinero”

Santa Fe, drástico con hinchas por escándalo de presunto racismo: “Se devolverá el dinero”

El cuadro ‘cardenal’ tomó una severa medida luego de la polémica que se desató en la Liga Femenina, en la que las ‘Leonas’ perdieron 0-1 en Bogotá contra el América de Cali.