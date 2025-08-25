Publicidad

En Liverpool no extrañan para nada a Luis Díaz; nuevo triunfo en línea, por Premier League

El cuadro 'red', de manera agónica anotó el 2-3 final frente a Newcastle United, por el duelo correspondiente a la segunda jornada del fútbol inglés. ¡Están imparables!

Liverpool festejando triunfo en la Premier League.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 25, 2025 05:32 p. m.
Editado por: Gol Caracol