Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Morelos, caliente: tuvo tenso cruce con periodista de Cali tras América vs. Nacional

Alfredo Morelos, caliente: tuvo tenso cruce con periodista de Cali tras América vs. Nacional

El partido, que quedó 1-1, terminó con polémica en la zona de prensa, donde el delantero ‘verdolaga’ tuvo un particular roce con uno de los reporteros locales que lo confrontó.

Alfredo Morelos tuvo cruce con periodista tras América vs. Nacional.jpg
Alfredo Morelos tuvo una noche llena de polémicas.
Foto: Atl. Nacional.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 25, 2025 05:14 p. m.