Alfredo Morelos, caliente: tuvo tenso cruce con periodista de Cali tras América vs. Nacional

América de Cali y Atlético Nacional igualaron en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca, donde Alfredo Morelos se llevó el protagonismo adentro y afuera de la cancha.

El delantero cordobés abrió el marcador a favor del conjunto antioqueño y causó la primera controversia del encuentro válido por la octava fecha de la Liga Betplay 2025-II con sus gestos, pues presuntamente provocó con su celebración y gracias a ello fue amonestado.

Posteriormente, un corresponsal de planta baja le reclamó al atacante por lo que serían más conductas desafiantes de este hacia el público escarlata, ya que no había hinchada visitante en el recinto.

En ese instante, el jugador mostró su molestia con el profesional del micrófono, le respondió tajantemente y se fue del lugar para no contestar más preguntas al respecto.



Alfredo Morelos tiene cruce con periodista en América vs. Nacional

En el diálogo con los reporteros, Morelos se defendió sobre sus aparentes provocaciones asegurando que siempre celebra de la misma manera y que no quiso retar a nadie.

Por ello, uno de los presentes le contrapreguntó: “Alfredo, mira lo que estás mencionando sobre el tema de la celebración, pero saliste calentando al público con el tema del beso, ¿por qué no eres capaz de responder acerca del tema?”.

Ahí, el delantero se empezó a poner a la defensiva: “¿Cuál beso?”. Pero el comunicador arremetió: “Se vio claramente que saliste echándole besos a la tribuna, se vio clarito”.

En ese instante, Morelos contestó justificando su actuar y abandonó el lugar para no seguir siendo acorralado por la incómoda situación: “¿Y cuando me putean qué pasa, no has visto cuando me gritan y me tiran cosas? Ahí te la dejo”.

Ahora, el jugador se alista con sus compañeros para recibir al Deportes Quindío en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia en choque programado para el miércoles 27 de agosto a las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Entre tanto, por Liga Betplay volverá a presentarse el domingo 31 de agosto en condición de local contra Envigado a las 2:00 de la tarde.