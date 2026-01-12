Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 12 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 12 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY lunes 12 de enero del 2026. ¡Hay compromisos en la Serie A, la FA Cup y más; prográmese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de ene, 2026
Comparta en:
Liverpool juega este lunes en la FA Cup.
Liverpool juega este lunes en la FA Cup.
Foto: X/ @LFC

Publicidad

Publicidad

Publicidad