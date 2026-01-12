Partidos EN VIVO HOY 12 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Este lunes, el calendario futbolero muestra acción en la Serie A de Italia, en la FA Cup, en la Liga de España y también en la Serie Río de la Plata.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY lunes 12 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Genoa vs. Cagliari
|12:30 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
|Liverpool vs. Barnsley
|2:45 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Juventus vs. US Cremonese
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Sevilla FC vs. Celta
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN
|Cerro Largo vs. Atlético Tucumán
|7:00 p.m. - Serie Rio de la Plata - Disney+ Premium