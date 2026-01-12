Partidos EN VIVO HOY 12 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Este lunes, el calendario futbolero muestra acción en la Serie A de Italia, en la FA Cup, en la Liga de España y también en la Serie Río de la Plata.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY lunes 12 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.

Partidos EN VIVO HOY, lunes 12 de enero 2026:

Equipos Hora/Canal Genoa vs. Cagliari 12:30 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN Liverpool vs. Barnsley 2:45 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium Juventus vs. US Cremonese 2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium