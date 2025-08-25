En Perú se aferran al 'milagro' para ir al Mundial 2026; de darse, selección llevaría del 'bulto'

El seleccionador de Perú, Óscar Ibáñez, aseguró que intentará aprovechar la última oportunidad de la Blanquirroja para no quedarse fuera del Mundial de 2026 en los partidos que la enfrentarán con Uruguay y Paraguay, correspondientes a las dos fechas finales de las clasificatorias suramericanas.

"Es fútbol. Al principio, muy poca gente creía que a esta altura del año íbamos a llegar con alguna chance. Hay que pelearla. No es nada nuevo para los muchachos que pelearon dos clasificaciones (en 2018 y 2022). Es algo a lo que están acostumbrados y algo que ellos sacan cada vez que se requiere", aseveró Ibáñez en rueda de prensa.

Las opciones de Perú para no quedarse fuera del Mundial son prácticamente nulas, pues ocupa la penúltima casilla de las eliminatorias con 12 puntos, a 6 de Venezuela, que con 18 enteros se encuentra en la séptima plaza, que da acceso a la repesca.

Esto significa que Perú debería ganar sus dos partidos ante Uruguay y Paraguay y esperar que Venezuela pierda sus dos partidos frente a Argentina y Colombia y que Bolivia no sume más de un punto contra Colombia y Brasil. Una vez que sucediera eso, debería verse la diferencia de goles entre estas selecciones.

"Ellos están acostumbrados y vamos a hacer todo lo necesario para que esta posibilidad la aprovechemos", manifestó Ibáñez.

El técnico argentino nacionalizado peruano lamentó las ausencias por lesión en esta convocatoria del capitán Paolo Guerrero, así como del atacante André Carrillo y del defensa Miguel Araujo.

Un "dolor enorme" para Guerrero

"Es un dolor muy grande para los tres. Son jugadores que han generado este modo de selección y esta forma de hacer y ser de selección, y son jugadores superimportantes para el grupo y por lo que representan para el rival", comentó el seleccionador.

Ibáñez aseveró que a Guerrero "le produce un dolor enorme" no poder estar disponible para la selección en estos compromisos, tras haberse lesionado a mediados de agosto en un partido por la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad Católica de Quito.

"Se lesionó porque es competitivo y porque siempre quiere estar. A veces uno hace esfuerzos más allá de lo normal. Hay que acompañarlo en todo lo que se pueda. Esperemos seguir con chances para que pueda seguir jugando en la selección", agregó.

Asimismo, el técnico se mostró "muy feliz" por tener de vuelta al centrocampista Yoshimar Yotún, que recientemente retornó a la competición con Sporting Cristal tras haber superado una larga y complicada lesión de rodilla que lo tuvo inactivo durante quince meses.

"Nos alegra muchísimo verlo regresar con el entusiasmo que tiene y el nivel que ha demostrado en estos partidos, tras haber visto su progreso y lo que luchó para recuperarse después de una situación muy dura para él. Le hace muy bien a la selección y a sus compañeros. Contento de tenerlo acá, y en el nivel que está acostumbrado a dar", indicó Ibáñéz.

Elogios para Burlamaqui

El seleccionador también elogió al centrocampista Alessandro Burlamaqui, de Alianza Lima, que por primera vez entró en una convocatoria del combinado nacional.

Ibáñez indicó que Burlamaqui "tiene una linda oportunidad en un equipo grande como Alianza Lima, porque está jugando torneo internacional, ha demostrado su nivel, y ahora se le presenta en la selección una oportunidad importante".

"Alessandro tiene una dinámica importante. Tiene proceso de selección. Ha pasado por distintas selecciones juveniles. Es difícil lo que hizo él: venir a un equipo importante que juega torneo internacional y hacerlo a gran nivel. Seguro que va a sumar esa energía y lo que estamos acostumbrados a ver en la selección", apuntó.

Ibáñez inició este lunes los entrenamientos de la selección de Perú con los futbolistas convocados que militan en clubes peruanos, a la espera de que se incorporen a partir de la próxima semana los que pertenecen a equipos extranjeros.

Perú visitará a Uruguay en Montevideo el jueves 4 de septiembre y cinco días más tarde recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima