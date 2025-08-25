Publicidad

Gol Caracol  / En Perú se aferran al 'milagro' para ir al Mundial 2026; de darse, selección llevaría del 'bulto'

En Perú se aferran al 'milagro' para ir al Mundial 2026; de darse, selección llevaría del 'bulto'

En el cuadro peruano se aferran a las matemáticas y la esperanza de decir presente en el certamen orbital del próximo año, obligados a ganar todo, mientras esperan otros resultados.

Por: EFE
|
Actualizado: agosto 25, 2025 05:09 p. m.
Editado por: Gol Caracol