¿En qué equipo va a jugar Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo reapareció con el Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita y marcó gol en el triunfo 2-0 sobre Al Khaleej. El otro tanto fue obra del colombiano Jhon Durán. Con esa presentación, disipó algunas dudas sobre un malestar suyo con los directivos del club, en medio de aparentes acercamientos en pro de buscar la renovación de su contrato que vence en el mes de junio.

Con ese tema por zanjar, en la prensa se han dado diferentes rumores e informaciones que tienen que ver con el futuro del astro portugués, que aún no ha hecho un anuncio oficial al respecto. Todo reforzado además por la mala campaña del equipo de Stefano Pioli, ya que se quedaron sin títulos, ni clasificación a la Champios Asiática.

Con el Mundial de Clubes de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, comenzará el 14 de junio, han aparecido equipos que estarán en la competencia de la FIFA interesados en el famoso CR7. Hace una semana aproxidamente surgió un tema relacionado con Al Hilal árabe, que estaría tocando a la puerta del atacante, en una operación que de darse podría significar una traición en Arabia.

Pero eso no es todo. Hace un par de día también alzó la mano el Wydad de Casablanca con intenciones de sondear al mítico número '7' de Portugal para el propio Mundial.

Cristiano Ronaldo en Al Nassr AFP

Mientras todo eso sucede, en el diario 'Marca' de España revelaron que Al Nassr se niega a ver partir a su estrella y por eso tendría lista una oferta suculenta, nunca antes vista en el mundo del fútbol: "15,2 millones de euros al mes, lo que equivale a 182,4 millones de euros al año. Esto se traduce en unos 3,8 millones de euros semanales o 550 mil euros diarios".

El equipo brasileño que sueña con Cristiano Ronaldo

Pero en el ambiente del fútbol sudamericano también le apareció pretendiente al portugués. De esa forma, el medio 'Globo Esporte' apuntó que Botafogo quería seducir a CR7 con una propuesta, que tendría además de un jugoso contrato, la posibilidad de participar en negocios de difente índole con Jhon Textor, el millonario estadounidense del equipo de Brasil.

El DT Paiva comentó al respecto con un dejo de ironía. Así afirmó que "la Navidad es en diciembre… Pero si viniera, no se le puede decir que no a una estrella como él. No sé nada, solo estoy respondiendo a la pregunta".

Con ese panorama, solamente restará esperar qué decisión toma Cristiano Ronaldo, quien a sus 40 años aún cuenta con clubes detrás de contar con sus servicios.