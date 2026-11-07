Los once datos que marcan el Atlético de Madrid vs. Barcelona por Liga de España

La emoción de LaLiga llega a su punto culminante este domingo 8 de noviembre con el enfrentamiento entre Atlético de Madrid vs. Barcelona. La cancha del Riyadh Air Metropolitano será el escenario donde la solidez y garra de los 'colchoneros' desafiarán la propuesta ofensiva de los 'azulgranas', en un donde la cima de la tabla y la lucha directa por el título están en juego.

A continuación, el presentamos los once datos que marcan este duelo.

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- Una victoria del Atlético de Madrid en sus últimos 10 partidos en LaLiga contra el Barcelona.

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- Dos goles ha marcado Julián Álvarez en esta temporada, uno en LaLiga EA Sports y uno en la Liga de Campeones.



- Cuatro triunfos en cinco choques en casa ha conseguido el Atlético de Madrid en esta campaña de Liga. La única excepción fue un empate con el Villarreal.

Atlético de Madrid recibe al Bayern Múnich en la Champions League. Foto: AFP

- Cinco victorias en 5 salidas ha obtenido el Barcelona en esta Liga, como el mejor visitante de todos, seguido por el Atlético de Madrid, con 5 triunfos en 6 desplazamientos.

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- Siete victorias seguidas suma el Atlético de Madrid en esta Liga: 0-3 a la Real Sociedad, 4-0 a Osasuna, 2-1 al Real Madrid, 1-2 al Alavés, 0-1 al Espanyol, 1-0 al Deportivo de A Coruña y 0-2 al Levante.

- 9 goles ha aportado Alex Baena, cinco como autor y cuatro como pasador, en esta campaña, que lo convierten en la referencia en ambos sentidos del Atlético de Madrid en este ejercicio antes de cruzarse con el Barcelona, al que le marcó un tanto la campaña pasada en el Camp Nou.

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- 19 goles ha anotado Raphinha en esta campaña con el Barcelona, 15 de ellos en LaLiga EA Sports.

Raphinha es una de las figuras del Barcelona. Foto: AFP

- 13 goles y 11 asistencias ha dado al Barcelona, Lamine Yamal, en este curso entre todas las competiciones.

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- 28 puntos de 33 ha sumado el Atlético de Madrid, que perdió dos en el 2-2 con el Villarreal en el Metropolitano y tres en la derrota por 3-0 contra el Athletic Club en San Mamés.

- 30 puntos de 33 posibles ha logrado el Barcelona en estas once primeras jornadas de LaLiga EA Sports. Solo lo ha ganado el Real Madrid, por 1-2 en el Camp Nou.

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- 60 goles ha marcado el Barcelona en esta campaña entre LaLiga EA Sports (46) y la Liga de Campeones (14) en 15 partidos.

Atlético de Madrid vs Barcelona AFP

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¿A qué hora es Atlético de Madrid vs. Barcelona?

Dicho partido por la Liga de España será este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, y tiene un horario establecido en Colombia de las 3:00 de la tarde.

