Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Equipo de Argentina, mirado bajo la 'lupa' por supuestos favorecimientos arbitrales

Equipo de Argentina, mirado bajo la 'lupa' por supuestos favorecimientos arbitrales

En las últimas horas, en territorio argentino se mira de 'reojo' al presidente de la AFA, 'Chiqui' Tapia, por supuestos favorecimientos a equipo, en el que juega su hijo.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Kevin Castaño en duelo contra Barracas Central, por el fútbol argentino.
Kevin Castaño en duelo contra Barracas Central, por el fútbol argentino.
Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad