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Gol Caracol  / Lionel Messi e Inter Miami, nada que ganan en su nuevo estadio; empate 2-2 con New York Red Bulls

Lionel Messi e Inter Miami, nada que ganan en su nuevo estadio; empate 2-2 con New York Red Bulls

Ya son dos partidos del Inter Miami en su nueva 'casa', pero ambos han sido igualdades, por lo que los hinchas del cuadro estadounidense donde juega Messi, siguen esperando celebrar.

Por: EFE
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Lionel Messi Inter Miami
Lionel Messi se lamenta con el Inter Miami - Foto:
AFP

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