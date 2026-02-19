UAE Tour 2026, EN VIVO: hora y dónde ver TV la etapa 5 con Nairo Quintana

La etapa 5 del UAE Tour 2026 saldrá de la ciudad en dirección al desierto, pasando por lugares clásicos de estas etapas, como el ciclovía Al Qudra y el hipódromo de Meydan, antes de llegar a la meta. Todo el recorrido serpentea por carreteras muy anchas y prácticamente rectas, intercaladas con rotondas de gran radio y bien asfaltadas.

La fracción se presenta de nuevo como una nueva oportunidad para el colombiano Juan Sebastián Molano, quien es uno de los esprinters más fuertes del pelotón y la carta principal del UAE Team Emirates en este tipo de llegadas. Por otro lado, Nairo Quintana, Harold Tejada y Sergio Higuita deberán rodar con calma y cuidarse de los vientos cruzados.



Corredores favoritos a ganar la etapa 5 del UAE Tour 2026

1. MALUCELLI Mateo – Equipo XDS Astana

2. MILÁN Jonathan – Lidl - Trek

3. MOLANO Juan Sebastián – Equipo Emirates de los EAU - XRG

4. VERNON Ethan – Equipo de ciclismo NSN

5. BLIKRA Erlend – Movilidad Uno-X

6. DAINESE Alberto – Soudal Quick-Step

7. DE SCHUYTENEER Steffen – Lotería Intermarché

8. VAN UDEN Casper – Equipo Picnic PostNL

9. DEPELLA Simón – Alpecin-Premier Tech

10. LEIJNSE Mats – EF Educación - EasyPost



Hora y dónde ver la etapa 5 del UAE Tour 2026

Fecha: viernes 20 de febrero de 2026

Hora: 5:50 a.m. (Hora Colombia).

Canal: Directv Sports



¿Quién ganó la etapa 5 del UAE Tour 2026?

Un emocionante final marcó la cuarta etapa del UAE Tour, que le dio a un ciclista italiano su segunda victoria consecutiva. Jonathan Milan se alzó con la victoria al sprint, superando a Vernon y a su hermano Matteo, quien consiguió su primer podio WorldTour.

El sprint final estaba lejos de ser un resultado inevitable, ya que la escapada de cuatro hombres (Patrick Gamper, Stefan De Bod, Lorenzo Milesi y Georg Steinhauser) mantuvo el ritmo del pelotón hasta el último kilómetro, lo que desencadenó un final dramático. En vísperas de la etapa de Dubái, una vez más propicia para los sprinters, no hay cambios en la clasificación general, con Antonio Tiberi aún ostentando el maillot rojo.