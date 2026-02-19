Jugó con Jhon Durán y Liverpool lo quiere para tapar "hueco" que dejó la salida de Luis Díaz

Los equipos en Europa están en la mitad de la temporada 2025/2026, pero muchos ya empiezan a gestionar lo que será la próxima y hasta tienen en la mira a los jugadores que le gustaría fichar en la ventana de transferencias en verano; ese es el caso de Liverpool que le apostaría a un futbolista que jugó con Jhon Durán y todo para 'tapar' el hueco que dejó en esa posición Luis Díaz, quien hoy día es figura indiscutible con Bayern Múnich en la Bundesliga.

Las novedades que llegan desde territorio británico es que los 'reds' ya tienen en la mira a una figura del Aston Villa, pero éste también estaría en los planes de otra escuadra de la Premier League. En las toldas del elenco de Merseyside le apuestan a la mesura, tras haber derrochado más de 450 millones de libras esterlinas en el pasado mercado de pases.

"A pesar de los grandes fichajes, Cody Gakpo no ha replicado el impacto que tenía Luis Díaz antes de irse, dejando un hueco en el ataque del Liverpool. Los 'rojos' ahora tienen en la mira a Morgan Rogers del Aston Villa, un jugador de 23 años, que ya ha marcado 10 goles y proporcionado 7 asistencias esta temporada", indicaron en una cuenta en 'X' que sigue de cerca la actualidad de los elencos de la Premier League.

Morgan Rogers es el jugador al que le apostaría el Liverpool para el mercado de pases en verano en Europa. AFP

¿Qué le podría ofrecer Rogers al Liverpool?

El deportista británico es muy polivante, y en caso de que llegue a los 'reds' en el próximo mercado de transferencias, podría desempeñarse como número '10', desplazarse por la banda y presionar agresivamente. Morgan podría establacerse por la banda izquierda, su zona de confort, complementando a Florian Wirtz.



No obstante, Liverpool no es el único equipo que apostaría por Rogers, ya que Chelsea habría realizado algunas consultas. Aston Villa pediría una buena cantidad de dinero por una de sus estrellas, que además ya ha sido internacional con Inglaterra.

Publicidad

"Se espera que Aston Villa exija alrededor de £100 millones por Rogers, una inversión significativa que requiere una planificación cuidadosa, especialmente porque también se necesitan refuerzos defensivos", complementaron en la cuenta en 'X' de 'Sportsnexia'.

"Morgan Rogers podría ser el fichaje estrella que necesita el Liverpool para llenar el vacío dejado por Luis Díaz y fortalecer sus opciones de ataque para la próxima temporada", terminaron por decir.