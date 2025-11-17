Erling Haaland hizo fuerte acusación; “me tocaba los glúteos y al final le agradecí”

No hubo milagro: Italia, que necesitaba una goleada para arrebatar a Noruega, de Erling Haaland, su boleto al Mundial 2026, perdió este domingo 3-1 contra los nórdicos y deberá pasar por el repechaje para tratar de clasificar al Norteamérica 2026, para el que también selló su boleto Portugal con goleada 9-1 a Armenia.

Así, la Azzurra, traumatizada por haberse perdido los Mundiales 2018 y 2022 al caer en el repechaje, tendrá que exorcizar sus fantasmas pasados si quiere estar en Norteamérica el próximo verano boreal.



Polémica en Italia vs Noruega con Erling Haaland

Noruega, liderada por Erling Haaland estará en el Mundial, tras acabar como líder de la llave I, con ocho victorias en otros tantos partidos y unas impresionantes cifras de 36 goles anotados y solo cinco encajados.

Pero más allá del doblete en el histórico 1-4 sobre Italia, el delantero del Manchester City fue noticia luego del encuentro por una polémica discusión que tuvo todo el partido con Gianluca Mancini.

“Estuvo encima de mí todo el partido. Me tocaba el trasero, en un momento le grité '¿Qué estás haciendo?'. Al final del partido le di las gracias porque su marcaje me motivó y me permitió marcar dos goles”, confesó Erling Haaland para ‘TV2’ sobre su pelea con el futbolista italiano durante y tras el compromiso.

😳 Erling Braut Haaland sobre cómo le defendió Mancini, con quien se encaró varias veces, en 'TV2':



🗣️ "Mancini empezó a tocarme el culo. Pensé: '¿Qué está haciendo?' Entonces me animé y le dije: 'Gracias por la motivación'. Marqué dos goles y ganamos el partido 4-1. Así que le… pic.twitter.com/yTzrJjGRSC — Soy Calcio (@SoyCalcio_) November 17, 2025

El partido de Italia vs Noruega comenzó a los 11 minutos de juego por medio del italiano Francesco Pio Esposito, una diana que hizo soñar al público de San Siro con una goleada improbable. Los locales llegaron por delante en el marcador al descanso, pero pasada la hora de partido, Antonio Nusa (63') empató, antes de que Haaland mostrase su versión más letal.

En apenas dos minutos, el ariete del Manchester City asestó dos golpes de realidad a Italia (78', 80') para certificar el regreso de Noruega a un Mundial por primera vez desde Francia 1998.

"Es indescriptible. Una locura absoluta. La manera en la que lo hicimos es increíble. Es algo enorme", declaró Martin Odegaard.