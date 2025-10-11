Erling Haaland y un partido de locos con Noruega: marcó triplete, pero falló dos veces un penalti

Erling Haaland protagonizó uno de los momentos más sorprendentes de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de 2026. En apenas cuatro minutos del primer tiempo, el delantero del Manchester City desperdició dos penales consecutivos frente a Daniel Peretz, el arquero de Israel que se vistió de héroe en Oslo.

Todo comenzó cuando el árbitro señaló una falta dentro del área a favor de Noruega al minuto 4. Haaland, con su habitual determinación, tomó el balón para ejecutar la pena máxima. Peretz, sin embargo, adivinó la dirección del disparo y detuvo el lanzamiento. La jugada fue anulada porque el guardameta se había adelantado ligeramente, lo que obligó a repetir la ejecución.

En el segundo intento, el artillero noruego cambió de palo, pero la historia se repitió: Peretz volvió a atajar con una reacción espectacular, desatando la sorpresa general y la celebración israelí.

El doble fallo de Haaland, un hecho insólito en su carrera, se viralizó de inmediato en redes sociales, donde los aficionados destacaron la actuación del arquero visitante, que se convirtió en figura y frustró el inicio que Noruega soñaba en el partido.

Vea el video de los penaltis fallados por Erling Haaland

ACÁ NO, POR AHORA: Peretz adivinó las intenciones de Haaland pero se adelantó y el penal se repitió. En el segundo... el arquero de Israel ¡VOLVIÓ A TAPARLE EL GOL AL ANDROIDE!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4cZ3mVffHJ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025