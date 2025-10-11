Síguenos en::
Erling Haaland y un partido de locos con Noruega: marcó triplete, pero falló dos veces un penalti

El delantero noruego Erling Haaland vivió un episodio similar al que le sucedió hace unos días al delantero de la Roma Artem Dovbyk, pero esta vez en un partido con su selección por eliminatorias.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 11 de oct, 2025
Erling Haaland falló dos penales con Noruega
Erling Haaland falló dos penales con Noruega
