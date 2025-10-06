Luis Díaz y su momentazo en Bayern Múnich dio para recordar a Erling Haaland; acá el dato

Luis Díaz vive un momento dulce con Bayern Múnich. El guajiro es jornada tras jornada protagonista en el club 'bávaro', no para de llevarse elogios por su actuación en el campo de juego, siendo más que relevante en el invicto de su escuadra que mira a todos desde de arriba en la Bundesliga.

En el duelo del sábado pasado frente al Eintracht Frankfurt, el número '14' de los muniqueses se fue de doblete y generó una nueva asistencia para Harry Kane, evidenciando su gran conexión en el frente de ataque con el delantero inglés. Los números del oriundo de Barrancas son extraordinarios, al punto que su momentazo dio para recordar a Erling Haaland, goleador del Manchester City.

Luis Díaz, en partido contra Eintracht Frankfurt

Así las cosas, en una de las cuentas en la red social de 'X' y que sigue toda la actualidad del Bayern Múnich revelaron un impresionante dato de Díaz Marulanda. Sus estadísticas son para llenarlo de aplausos, ya que participó con frecuencia en los tantos que ha marcado su equipo en lo que va de la campaña en el fútbol alemán.



"Luis Díaz participó directamente en nueve goles en sus primeros seis partidos de la Bundesliga (5 goles, 4 asistencias)", precisaron de entrada en 'FC Bayern News'. A continuación, la misma cuenta reveló que "desde la temporada 2004/05, solo Harry Kane ha participado más en goles en sus primeros seis partidos de la Bundesliga (11, Erling Haaland también 9)".

Números más sobresalientes para 'Lucho' que cumple su primera temporada en el Bayern procedente desde el Liverpool. Hasta el momento, el extremo de la Selección Colombia se ha reportado con cinco goles y ha generado cuatro asistencias en seis compromisos disputados en la Bundesliga 2025/2026.

"El tercer gol (Luis Díaz) fue un gran ejemplo de cómo podemos pasar de la defensa al ataque y golpear con una precisión glacial", esas fueron las declaraciones de Manuel Neuer que replica la página web de los 'bavaros' y en donde elogió el buen momento de 'Lucho'.

Luis Díaz espera trasladar ese buen momento con su equipo a la Selección Colombia, combinado que se alista para una doble jornada de partidos preparatorios pensando en el Mundial 2026. La 'tricolor' medirá fuerzas contra México y Canadá, los días 11 y 14 de octubre respectivamente.

¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich?

Tras el parón de selección, Luis Díaz y compañía volverán a entrar en escena el sábado 18 de octubre frente al Borussia Dortmund por la séptima jornada de la Bundesliga. A las 11:30 de la mañana, en horario de Colombia, será el partido en el Allianz Arena.