Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea acá el doblete de Erling Haaland en Mónaco vs. Manchester City por la Champions League

Vea acá el doblete de Erling Haaland en Mónaco vs. Manchester City por la Champions League

El delantero noruego se mostró infalible en el frente de ataque este miércoles contra el Mónaco, en partido de la segunda jornada de la Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Erling Haaland, delantero del Manchester City.
Erling Haaland, delantero del Manchester City.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad