Erling Haaland es sinónimo de gol en el Manchester City. Este miércoles, el artillero noruego se reportó con doblete en la Champions League: se lo marcó al Mónaco en el Stade Louis II.

La primera anotación del '9' de los 'ciudadanos' llegó al minuto 14 y significó el 0-1 parcial en el tablero, mientras que su segundo gol del juego se presentó al minuto 44 para el 1-2 momentáneo sobre el elenco francés, en juego de la segunda jornada del máximo torneo de clubes de Europa.

Vea acá el doblete de Erling Haaland en Mónaco vs. Manchester City por la Champions League:

¡EL ANDROIDE NO PERDONA! Haaland la punteó por arriba del arquero y marcó el 1-0 del Manchester City contra Monaco en la #Champions.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CRfN4IzqYJ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2025