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Gol Caracol  / Escalofriante lesión de figura del Gremio en partido contra Vitoria; sus rivales no lo podían creer

Escalofriante lesión de figura del Gremio en partido contra Vitoria; sus rivales no lo podían creer

Gremio venció 2-0 a Vitoria por el Brasileirao, sin embargo, una de sus estrellas sufrió una grave lesión producto de un choque. ¡Se pierda la Copa Sudamericana!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Marlon, jugador de Gremio.
Marlon, jugador de Gremio.
Getty Images.

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