Escalofriante lesión de figura del Gremio en partido contra Vitoria; sus rivales no lo podían creer

Este jueves, Gremio superó 2-0 a Vitoria en el Brasileirao, sin embargo, la noticia más importante tuvo que ver con la grave lesión que sufrió uno de los jugadores del conjunto Porto Alegre.

A los 74 minutos, Marlon tuvo un fuerte choque, en el cual su tobillo derecho se dobló por completo, dejando en evidencia una fractura de tibia y peroné. Los futbolistas de Vitoria y sus propios compañeros no lo podían creer; varios de ellos se tiraron al suelo por la impresión que les generó el suceso.

Marlon tuvo que se retirado en ambulancia.

Vea la lesión de Marlon en Gremio vs. Vitoria, por la Liga de Brasil:



🚨 IMÁGENES FUERTES: 🇧🇷 Marlon, sufrió FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ durante el partido de Gremio contra Vitória por el Brasileirao. Se acaba la temporada totalmente. Fue retirado en ambulancia. MUCHA FUERZA. #Brasileirao 😣🏥⛔️ pic.twitter.com/GdFdfZgScJ — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) March 19, 2026