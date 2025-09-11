Publicidad

Óscar Julián Ruiz dictando cátedra lejos de Colombia; así corrige en tierras africanas

Óscar Julián Ruiz dictando cátedra lejos de Colombia; así corrige en tierras africanas

En el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', entregaron detalles del cargo que tiene el exárbitro Óscar Julián Ruiz en el fútbol internacional y en donde ayuda y corrige en la formación de árbitros.

Gol Caracol
septiembre 11, 2025
Óscar Julián Ruiz, exárbitro colombiano.
Foto: Colprensa.