Óscar Julián Ruiz dictando cátedra lejos de Colombia; así corrige en tierras africanas

En la emisión de este jueves del programa 'Jugada Maestra', de la aplicación Ditu, uno de los temas de los que se habló tuvo que ver con la polémica arbitral que se desencadenó en el partido Millonarios vs. Pasto, del miércoles en El Campín, por un supuesto penalti que se dejó de pitar a favor de los visitantes. Así, el equipo arbitral encabezado por Bismarck Santiago quedó en el ojo del huracán, especialmente por parte del entrenador Camilo Ayala y por el conjunto nariñense como institución.

Y en medio de la conversación de los panelistas, Carlos de la Pava, Nelson Gallego, Norberto Peluffo y Javier Castell, apareció el analista arbitral Jorge Ramírez, quien se encuentra en territorio africano y detalló las actividades que cumple en la actualidad Óscar Julián Ruiz, exjuez del balompié profesional de nuestro país y de trayectoria relevante en campeonatos internacionales de la FIFA y de la Conmebol, tanto a nivel de selecciones como de clubes.

"Como ustedes saben, desde hace ya un buen tiempo, Óscar Julián es el director del arbitraje de Egipto, por acá estamos en temas de formación, de capacitación. Y estaba ahora con Óscar, quien analiza jugada por jugada con los árbitros, les dicen en qué falló, dónde están las falencias, algo que es personalizado, junto al preparador físico para ver los desplazamientos, haciendo retroalimentación. Así es que debe manejarse el arbitraje", contó Ramírez inicialmente.

Óscar Julián Ruiz, exárbitro colombiano. Foto: Getty Images.

"Óscar Julián es uno de los instructores master de la FIFA, estamos compartiendo y aprendiendo con la gente de la Federación Egipcia de Fútbol. Ahora vamos a seguir escuchando a los de la Comisión de Árbitros", remató el analista, que de paso criticó la decisión final del árbitro Santiago, quien es señalado ahora en una controversia más en el balompié de nuestro país.