Kylian Mbappé, picante con Lamine Yamal para el Balón de Oro; se habría resignado a no ganar

Kylian Mbappé, hombre que se lleva todas las miradas en España por ser el atacante estrella del Real Madrid, parece haber salido de la baraja de candidatos para ganar el Balón de Oro 2025.

La ceremonia, organizada por la revistar gala France Football, está prevista para el 22 de septiembre, pero a la gala no asistiría el cuadro ‘merengue’ por segundo año consecutivo, según se filtró en suelo ibérico.

Los ‘madridistas’ boicotearon el evento en 2024 con su ausencia al darse cuenta que el atacante brasileño Vinícius Junior no iba a ser poseedor de la estatuilla, situación similar a que ocurriría en esta oportunidad, en la que Mbappé era su carta para competir por el premio.

El delantero galo ha perdido favoritismo en el último tiempo y su nombre ya aparece en segundo plano, motivo por el que el Real no enviaría a su comitiva a la ceremonia, a pesar de que tiene posibilidades de triunfo en otras categorías.

Frente a este panorama, Mbappé se habría resignado a no recibir la exaltación y desde esa posición lanzó particulares dardos para los principales candidatos, el también francés Ousmane Dembelé, del París Saint´-Germain, y el español Lamine Yamal, del Barcelona.



Kylian Mbappé, picante con Lamine Yamal para el Balón de Oro

El galo se pronunció sobre el joven atacante en declaraciones entregadas al medio alemán Tele-Foot, donde le preguntaron sobre las posibilidades que ve en el hombre del cuadro ‘culé’ para que se quede con el trofeo.

Inicialmente, Mbappé fue cauto a dar a entender que no está en posición de emitir ciertos conceptos por la rivalidad entre los 2 equipos: “Yamal, es del Barcelona, no podemos decir nada”. Sin embargo, dejó las suspicacias de lado y lo elogió escuetamente: “Es un muy buen jugador”.

No obstante, para desmarcarse del jugador del ‘Barça’ puso sus fichas en Dembelé, su compatriota: “Él lo merece, espero que gane. Lo he apoyado desde el principio, es natural que yo lo apoye. Pero no depende de nosotros. hay votos. Si dependiera solo de mí, se lo daría”.

La entrega del Balón de Oro 2025 se efectuará en el teatro Chatelet, de París, Francia, gala para que la colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, está nominada para el Trofeo Kopa en la categoría de mejor jugadora juvenil.