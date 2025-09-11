Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Kylian Mbappé, picante con Lamine Yamal para el Balón de Oro; se habría resignado a no ganar

Kylian Mbappé, picante con Lamine Yamal para el Balón de Oro; se habría resignado a no ganar

Pese a estar nominado al prestigioso premio, el delantero francés lanzó particulares declaraciones sobre uno de los máximos favoritos para quedarse con el galardón.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 11, 2025 12:55 p. m.
Comparta en:
Kylian Mbappé lanzó palabras a Lamine Yamal para el Balón de Oro.jpg
Kylian Mbappé, picante con Lamine Yamal para el Balón de Oro.
Foto: Real Madrid.