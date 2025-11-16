¡Escándalo en fútbol de Argentina!; la policía tuvo que rociar gas pimienta a jugadores

Una verdadera batalla campal se presentó en el fútbol argentino en las últimas horas, específicamente en la Primera Nacional, donde se enfrentaron Deportivo Madryn y Deportivo Morón. El escándalo fue tal que la policía tuvo que intervenir, pero todo empeoró después cuando las autoridades rociaron gas pimienta a los jugadores; todo quedó captado en cámara.

Estos hechos violentos se produjeron en la semifinal de vuelta en la división de plata de la Liga de Argentina, y que a la postre, definió al equipo que avanzó a la final por el ascenso a la primera división. La serie acabó con empate, pero fue Madryn el que se instaló en la definición por ventaja deportiva.

Los futbolistas de Deportivo Morón se sintieron perjudicados con el arbitraje, y luego del pitazo final, buscaron a los de Madryn comenzando una batalla de puños y patadas voladoras; se descontroló todo. Insultos y más llegaron, los golpes no pararon entre los futbolistas y cuerpos técnicos; al punto que la policía se internó en el campo de juego para evitar que todo pasara a mayores.

Ante la intervención policial, los de Morón le lanzaron patadas a los escudos de los uniformados, y éstos para controlar la situación, le rociaron gas pimienta a varios de ellos.

La policia de madryn tirándole GAS PIMIENTA A LOS JUGADORES, espero que todos los medios de televisión hablen del robo de madryn hoy. pic.twitter.com/ZbmOO453yL — LichaQac (@LichaQac) November 16, 2025