Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¡Escándalo en fútbol de Argentina!; la policía tuvo que rociar gas pimienta a jugadores

¡Escándalo en fútbol de Argentina!; la policía tuvo que rociar gas pimienta a jugadores

Estos hechos de violencia se presentaron en el partido que enfrentó a Deportivo Madryn y Deportivo Morón por el ascenso en el fútbol argentino. ¡Acá los videos de la trifulca!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
Incidentes en Deportivo Madryn y Deportivo Morón en el fútbol de Argentina.
Incidentes en Deportivo Madryn y Deportivo Morón en el fútbol de Argentina.
Foto captura de video de pantalla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad