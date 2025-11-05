Escándalo en Champions League: jugador y técnico se encararon y por poco se van a los golpes

El nigeriano Ademola Lookman y el croata Ivan Juric, delantero y entrenador del Atalanta, se encararon este miércoles durante el partido ante el Marsella de Liga de Campeones en la zona de los banquillos, donde el neerlandés Marten de Roon, capitán del equipo, intervino para evitar que pasara a mayores.

En el minuto 75, Juric decidió cambiar a la estrella nigeriana con empate a cero en el marcador, movimiento que no gustó al jugador, actual Balón de Oro africano.

Las imágenes de la realización televisiva relevaron la escena en la que Lookman parece decir algo al técnico, que se revuelve y busca el enfrentamiento con el jugador intentándolo agarrar el brazo, momento en el que interviene de Roon para evitar que la situación se agravase.

Clima sereno na Atalanta: Juric, conhecido por ser um brigão, discutiu forte com Lookman à beira do gramado. pic.twitter.com/w46tgDucYt — Calciopédia (@calciopedia) November 5, 2025

El partido finalizó con victoria de los de Bérgamo tras una jugada polémica en el último minuto del duelo, pues el colegido no señaló una mano dentro del área del brasileño Ederson, por la que los jugadores franceses pidieron penalti, y en la jugada inmediatamente posterior llegó el tanto del serbio Lazar Samardzic.

Publicidad

No es la primera polémica alrededor de Lookman en lo que va de temporada, pues con contrato hasta 2027, se declaró en rebeldía y no se presentó en la ciudad deportiva cuando fue convocado tras las vacaciones e hizo pública su intención de abandonar el club mediante una carta en redes sociales para unirse al Inter.

Finalmente, terminado el mercado y sin cerrar su salida, fue apartado hasta el 20 de septiembre. Ya la temporada pasada tuvo un enfrentamiento con Gian Piero Gasperini, exentrenador del club, cuando le calificó como uno de los peores lanzadores de penaltis que había visto.

Publicidad

Por su parte, Juric convive con la presión de un posible despido tras un inicio de temporada complicado, con solo 4 victorias en 14 partidos. Dos de esas victorias son en Liga de Campeones, donde se ubica en la décimo sexta posición de la tabla con 7 puntos, asentado en los puestos de 'play-off' para octavos de final.