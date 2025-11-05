Síguenos en::
Escándalo en Champions League: jugador y técnico se encararon y por poco se van a los golpes

Este miércoles, en el partido entre Olympique de Marsella y Atalanta se vivió un momento de tensión por cuenta de un jugador que casi se va a las manos con su propio entrenador.

Por: EFE
Actualizado: 5 de nov, 2025
Marsella vs. Atalanta.
Marsella vs. Atalanta.
pantallazo.

