Gol Caracol  / Escándalo en el fútbol europeo: caso de dopaje en partido contra Manchester United

Escándalo en el fútbol europeo: caso de dopaje en partido contra Manchester United

La UEFA reveló detalles, confirmó el nombre del jugador implicado y dio a conocer la sanción por lo ocurrido en el juego frente a Manchester United, por la Europa League.

Trofeo de la Champions League y Europa League
Trofeo de la Champions League y Europa League
X @UEFA
Por: AFP
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 06:56 a. m.