Jhon Jáder Durán se reencontrará con Aston Villa en Europa League; sorteo le dio ‘suerte’

John Jáder Durán no para de tener días de agitación en el Fenerbahce de Turquía luego de la eliminación en la última fase previa de Champions League frente al Benfica de Portugal, resultado tras el cual su equipo fue relegado a la Europa League.

Fue así como el viernes 29 de agosto hubo 2 hechos que alteraron la normalidad del club. El primero fue la separación de su cargo del estrega José Mourinho, mientras que el segundo fue la conformación de su calendario para el torneo internacional.

En ese sentido, el ‘cafetero’ tuvo viento a favor si se tiene en cuenta que el popular ‘Mou’ había enviado al atacante antioqueño la banca de suplentes aduciendo que este “no estaba en buena forma” y que tenía “problemas para entrenar”, con lo cual puede tener una nueva oportunidad de brillar con el timonel que llegue.

Por otro lado, el sorteo de la Europa League determinó que su escuadra tenga que enfrentar en primera fase al Aston Villa de Inglaterra, elenco inglés en el que se dio a conocer como goleador de Premier League y de Champions, y del que pasó por 77 millones de euros a Al Nassr de Arabia Saudita.

Será el reencuentro del paisa con el club en el que mejor le fue, en el que más lo quisieron los aficionados y en el que era considerado un jugador de primer nivel.

Lo que no se sabe es la condición física del colombiano, que tendría una aparente lesión que no lo dejó terminar la llave contra el Benfica y de la cual se especula en la prensa turca que haya sido inventada.



Rivales de Jhon Jáder Durán con Fenerbahce en Europa League

El sorteo estableció que el plantel amarillo del Bósforo deberá ser local en la fase inicial contra Aston Villa de Inglaterra, Ferencvaros de Hungría, Niza de Francia y Stuttgart de Alemania.

Entre tanto, Fenerbahce tendrá que visitar al Dinamo Zagreb de Croacia, Viktoria Plzen de República Checa, Steaua Bucarest de Rumania y Brann de Noruega.

Este calendario pone a elenco ‘otomano’ como favorito para avanzar a los octavos de final como uno de los 8 primeros de la tabla general del certamen, ya que si queda entre las casillas 9 y 24 se verá obligado a una instancia adicional de repechaje.

Rivales de Fenerbahce en Europa League:

⦁ Partidos de local

- Aston Villa (Inglaterra)

- Ferencvaros (Hungría)

- Niza (Francia)

- Stuttgart (Alemania)

⦁ Partidos de visitante

- Dinamo Zagreb (Croacia)

- Viktoria Plzen (R. Checa)

- Steaua Bucarest (Rumania)

- Brann (Noruega)