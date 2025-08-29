Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Jáder Durán se reencontrará con Aston Villa en Europa League; sorteo le dio ‘suerte’

Jhon Jáder Durán se reencontrará con Aston Villa en Europa League; sorteo le dio ‘suerte’

El delantero colombiano conoció la noticia el mismo día en el que oficializó la destitución del portugués José Mourinho, entrenador que lo estaba empezando a borrar.

Jhon Jáder Durán enfrentará a Aston Villa con Fenerbahce con Europa League.jpg
Jhon Jáder Durán ya conoce rivales para Europa League.
Foto: Fenerbahce.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 29, 2025 09:17 a. m.