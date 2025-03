Espanyol vuelve a pronunciarse sobre polémica entre Daniela Caracas y Mapi León

El caso de Mapi León sigue generando debate tras el presunto incidente ocurrido durante el derbi catalán entre Barcelona y Espanyol el pasado 9 de marzo. En dicho encuentro, la defensora azulgrana habría realizado tocamientos en los genitales de la jugadora blanquiazul Daniela Caracas , lo que ha desatado polémica en el fútbol femenino español. Aunque por el momento no se ha presentado una denuncia formal, la jugadora colombiana aún tiene la posibilidad de acudir a las instancias correspondientes.

En medio de la controversia, Dolors Ribalta, directora del fútbol femenino del Espanyol, se pronunció sobre la situación en una entrevista concedida a 'TV3'. La dirigente aseguró que el club ha brindado su total respaldo a la futbolista colombiana y que la decisión sobre cómo proceder sigue en sus manos.

Ribalta reafirmó el apoyo del club con Daniela Caracas

Daniela Caracas ya fue notificada. Foto: Espanyol.

"A Daniela le hemos dado tiempo para que pueda ver lo que pasó con perspectiva y tome una decisión sobre el camino a seguir. El club le ha puesto todas las posibilidades sobre la mesa y nosotros, sea cual sea la determinación que adopte, la apoyaremos hasta el final", afirmó la directiva.

El incidente se produjo en un partido de alta intensidad, con un Barcelona ampliamente superior en lo futbolístico, pero que estuvo marcado por algunas acciones polémicas dentro del terreno de juego. Las imágenes del supuesto tocamiento se han difundido en redes sociales, generando opiniones divididas entre los aficionados y la prensa deportiva. Mientras algunos consideran que se trató de un hecho aislado y sin mala intención, otros han expresado su rechazo y exigen medidas disciplinarias contra la futbolista del Barça.

La Real Federación Española de Fútbol (Rfef) aún no se ha manifestado al respecto, aunque el caso podría derivar en una investigación oficial si Caracas decide presentar una denuncia. De ser así, Mapi León podría enfrentar sanciones tanto a nivel deportivo como legal, dependiendo del curso que tome el proceso.

Por ahora, el Espanyol ha optado por mantener una postura prudente, dejando la decisión final en manos de su jugadora. Mientras tanto, el Barcelona no ha emitido ningún comunicado tras las declaraciones de Dolors Ribalta, mientras que la futbolista negó en su momento la acusación de los hechos.

"En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: 'Qué te pasa'. NO hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia", expresó la jugadora azulgrana.

El desenlace del caso dependerá de la decisión que tome Daniela Caracas en los próximos días, pero lo ocurrido ya ha abierto un debate sobre los límites de la competitividad y el comportamiento dentro del fútbol femenino.