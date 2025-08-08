Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero: "No voy a decir que perdimos dos puntos porque Millonarios también hizo méritos"

Alberto Gamero: "No voy a decir que perdimos dos puntos porque Millonarios también hizo méritos"

El DT del Cali, Alberto Gamero, analizó lo fue el empate a tres goles de su equipo contra Millonarios en El Campín. Además, agradeció el recibimiento de la hinchada 'embajadora'.