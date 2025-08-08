Alberto Gamero: "No voy a decir que perdimos dos puntos porque Millonarios también hizo méritos"

Publicidad
Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali, entregó sus sensaciones de lo que fue el 3-3 final en su visita a Millonarios en El Campín. El 'azucarero' caía 2-0, pero luego logró darle vuelta al resultado con un 2-3 a favor, pero finalmente los azules bogotanos lograron la igualdad.
A su vez, el DT samario regresó a El Campín luego de su paso por el 'embajador'. Los hinchas locales le hicieron un gran recibimiento, aplaudiéndolo y coreando su nombre.
"Eso lo hacemos durante la semana, hay un plan de partido, queríamos impedir la elaboración de Millonarios en la mitad de la cancha y quisimos hacer un tren en la cancha para neutralizarlo, pero luego nos dimos cuenta que no lo estábamos haciendo y ya después hicimos el cuatro con dos laterales y emparejamos el partido, y bueno, el 1-2 los hicimos rápido, lo encontramos, y después el 2-2 y nos fuimos largo con el 2-3 y nos empatan el partido de un buen cobro. No voy a decir que perdimos dos puntos, voy a decir que ganamos un punto porque Millonarios también hizo méritos, atacó, por momentos nos sometió en bloque bajo; creo que el punto es justo para los dos", indicó de entrada el timonel del verde del Valle del Cauca.
- El recibimiento de la hinchada de Millonarios
"La verdad, estaba nervioso y cuando entré al camerino de Santa Fe, creo que eran más de cinco años que no entraba por allá, la verdad se sentía raro, pero sentí más alegría y satisfacción cuando sentí el cariño de la gente, yo creo que, no fue que me di cuenta, porque más o menos presentía eso, pero yo ratifiqué el cariño de la gente, es satisfactorio. Es lo bonito del fútbol cuando uno pasa por una institución y le agradecen lo poco que uno pudo hacer, le agradezco a la hinchada; no tengo palabras. De los años que estoy dirigiendo nunca me había pasado eso, fue un día feliz para mí".
- En qué estaba fallando el Cali para no mantener el cero en el arco
"Yo tengo claro qué hace falta, trabajo, y estamos trabajando para eso. Es la parte que me incomoda a mí, cuando a mi equipo le hacen muchos goles, me incomoda cuando la figura es el arquero porque le están llegando mucho; esos son puntos que tenemos que trabajar. Ya hicimos algo que nos estaba costando, que era hacer goles, hicimos tres pero nos hicieron tres más. Vamos a mirar bien la estructura defensiva qué nos está pasando, hoy es el talón de Aquiles que tenemos nosotros".
- Mensaje para Andrés Llinás
"Duro es yo estaba muy cerquita cuando vi la jugada, y sé que es un momento duro para él, para la familia, para Millonarios, porque es un ídolo de Millonarios, y mandarle mucha fortaleza. Él es un jugador joven, de mucha proyección y como siempre le decía a ellos (cuando entrenaba a Millonarios), el joven se recupera mucho más rápido y estoy completamente seguro que se va a recuperar y se va a recuperar bien. A la mamá, al papá, a las hermanas, a todos ellos que me lo arropen y que voy estar pendiente; que tenga mucha fortaleza, él ha madurado, Dios quiera que no sea grave la cosa. Oremos por él".
