"Esperemos que Cristiano Ronaldo se pueda retirar con un título de la dimensión del Mundial"

El inicio del Mundial 2026 está cada vez más cerca y gran parte de las selecciones ya clasificadas tienen la mira puesta en realizar una gran campaña. Entre ellas se encuentra Portugal, que aspira no solo a pelear por el trofeo, sino también a cerrar con broche de oro una era histórica marcada por Cristiano Ronaldo, quien todo apunta a que disputará su última Copa del Mundo.

Por ello, no solo los aficionados depositan su confianza en el 'bicho' para que lidere una actuación memorable, sino también figuras vinculadas al fútbol portugués. Este es el caso de Carlos Godinho, exdirector de selecciones nacionales de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), quien se refirió al delantero del Al Nassr y a la importancia de su aporte dentro del combinado nacional.

"Cristiano con 18 años ya era extraordinario a esa edad, pero aprendió muchísimo de los jugadores mayores. Recuerdo que incluso le señalaban pequeños gestos y acciones, y él asimiló rápidamente la mentalidad ganadora. Se integró en un grupo de jugadores experimentados y de gran talento", inició diciendo en una entrevista con la agencia de noticias Lusa.

"Esperemos que esté en condiciones de retirarse —no sé cuándo, pero el cuerpo no es eterno— con un título de esta magnitud. Pero debemos tener en cuenta que no será fácil para Portugal ni para otros equipos europeos. Jugando en tres países, con jugadores que han disputado muchos partidos a sus espaldas, los que estén allí tendrán que saber gestionar estas dificultades, agravadas por la distancia", concluyó Godinho.



Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal - Foto: AFP

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Cristiano Ronaldo quien viene ser recientemente campeón de la liga de Arabia Saudí con Al Nassr, espera no solo hacer un gran mundial a nivel colectivo con su selección sino además, seguir sumando goles para llegar a su meta de los 1000 como profesional, actualmente cuenta con 973 dianas oficiales tanto a nivel de clubes como de selección.

¿Cuándo es el debut de Portugal en el Mundial 2026?

Los dirigidos por Roberto Martínez se ubican en el grupo K, donde comenzarán su camino de la fase de grupos enfrentando a RD Congo el 17 de junio en la ciudad de Houston, Estados Unidos, posteriormente se medirán a Uzbekistán el 23 del mismo mes en la misma ciudad, y por último, se chocaràn a la Selección Colombia el 27 de junio en la ciudad de Miami. Este último encuentro sin duda es uno de los más atractivos de toda la Copa del Mundo.