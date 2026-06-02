Próximos partidos de Selección Colombia, con Luis Díaz y James; hora y dónde ver EN VIVO en TV

La Selección Colombia de mayores se despidió de su afición el lunes pasado en el estadio El Campín de Bogotá con una victoria sobre Costa Rica, gracias a los goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez, quienes terminaron de prender la fiesta en la capital colombiana, en donde se vio colorido, música con el grupo Morat y Carlos Vives y una aceptable presentación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Ya ahora para el seleccionado colombiano lo que viene es pasar la página, tener sus últimos movimientos en suelo propio y después viajar a Estados Unidos primero para un nuevo fogueo y posteriormente a su cuartel general para el Mundial 2026, que estará ubicado en Guadalajara, México.

Así, para Colombia se vendrán en las próximas semanas de este mes de junio un compromiso de preparación y los tres restantes del certamen orbital, en la que quedó encuadrada en el grupo K junto a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

Acá día, hora y dónde ver EN VIVO los próximos partidos de la Selección Colombia

Junio 7

Colombia vs. Jordania

Hora: 6:00 p.m.

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Junio 17

Colombia vs. Uzbekistán

Hora: 9:00 p.m.

Junio 23

Colombia vs. RD Congo

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Hora: 9:00 p.m.

Junio 27

Colombia vs. Portugal

Hora: 6:30 p.m.

Estos partidos se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu, la aplicación de Caracol Televisión, con todo el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.

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Así fue la fiesta que se vivió en El Campín

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Con ovaciones a Luis Díaz y James Rodríguez, Colombia se despidió el lunes de su hinchada en Bogotá antes de viajar al Mundial de 2026 con una victoria 3-1 ante Costa Rica en un partido amistoso.

Entre banderas de la afición cafetera, tambores y fuegos artificiales, el seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo brindó un espectáculo a la afición de la capital.

Díaz fue el más ovacionado en Bogotá. "¡Lucho, Lucho, Lucho!", gritaban los fanáticos. "Oe, oe, oe, Lucho", gritaba la tribuna del estadio El Campín, que no es la casa habitual de una selección que juega como local en la caribeña Barranquilla.

Para el segundo tiempo ingresaron habituales titulares como James, Jhon Arias y Luis Javier Suárez, goleador del Sporting de Portugal que marcó el tercero con un zurdazo tras una galopada.

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El asistidor fue James, uno de los primeros en llegar a la concentración para ponerse en forma. "¡James, James, James!" volvieron a corear los fanáticos.

Celebración de la Selección Colombia AFP