¿Quiénes son los jugadores más veteranos del Mundial 2026, más allá de Cristiano Ronaldo?

Más allá de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, superestrellas que disputarán su sexto Mundial 2026, otros veteranos participarán en la gran cita norteamericana pese a haber entrado ya en la cuarentena, como los arqueros Guillermo Ochoa y Manuel Neuer o el croata Luka Modric.

Memo Ochoa, episodio 6

Aunque Ronaldo y Messi acaparen los focos, hay un tercer futbolista que alcanzará también el récord de asistencia a seis Copas del Mundo: el guardameta mexicano Guillermo Ochoa, que soplará 41 velas el próximo 13 de julio.

El jugador nacido en Guadalajara, que viste la camiseta del Tri desde 2005, juega desde el inicio de la temporada en el club chipriota AEL Limassol, después de haber pasado, entre otros, por Ajaccio, Málaga, Standard de Lieja, Club América y Salernitana.

Reputado por su solidez bajo los palos gracias a unos reflejos felinos, Ochoa se dio a conocer mundialmente en el Mundial de 2014 en Brasil, donde firmó un partido descomunal contra el país anfitrión en la fase de grupos (0-0). En 2018, reforzó aún más su leyenda con una nueva hazaña ante Alemania, derrotada por México (1-0). Con sus 152 internacionalidades, aportará su experiencia al grupo para lograr el gran objetivo de México: superar los cuartos de final.



Guillermo 'Memo' Ochoa, portero de la selección de México. Foto: AFP.

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Luka Modric, el artista

Arquitecto de las epopeyas de Croacia en Rusia 2018 (subcampeona) y en Catar cuatro años más tarde (3ª), Luka Modric se dispone a jugar un quinto Mundial. Tras el fin de la exitosa aventura de 13 años en el Real Madrid, coronada con 27 títulos y el Balón de Oro 2018, se incorporó esta temporada al AC Milan, donde sigue haciendo gala de capacidad para organizar el juego y de una calidad técnica sin igual.

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Víctima de una fractura del pómulo izquierdo a finales de abril, apenas ha vuelto a jugar desde entonces, pero eso no preocupa a su seleccionador Zlatko Dalic: "No tengo ninguna duda, estará en forma". Considerado uno de los centrocampistas más grandes de la historia, Modric sigue siendo, a sus 40 años, el director de juego de Croacia, que se medirá a Inglaterra en la fase de grupos.

Luka Modric, mediocampista y capitán de Croacia, rival de la Selección Colombia AFP

Manuel Neuer, el resucitado

Se había retirado de la selección tras la Eurocopa 2024, pero está de vuelta: a los 40 años, Neuer vuelve a ser el número 1 bajo los palos de la portería alemana. El seleccionador Julian Nagelsmann estuvo casi dos años repitiendo que no se planteaba el regreso de Neuer, pero la lesión de Marc-André ter Stegen y la poca fiabilidad de Oliver Baumann han llevado al técnico a llamarle de nuevo.

Campeón del mundo en 2014, cuando estaba en la cima de su carrera, Neuer demostró esta temporada en la Champions League que sigue siendo capaz de realizar las paradas espectaculares que le dieron fama. No obstante, su estado físico provoca dudas: regularmente lesionado desde el Mundial de 2022, Neuer ha sufrido recientemente lesiones en el gemelo, una dolencia que le impidió disputar la final de la Copa de Alemania a finales de mayo con el Bayern.

Manuel Neuer regresa a la Selección Alemania para el Mundail 2026. Foto: Getty Imágenes

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Edin Dzeko, el héroe bosnio

Tras su paso por Manchester City o Inter de Milán, Edin Dzeko sigue siendo, a sus 40 años, un elemento esencial de Bosnia. Actualmente en el Schalke 04, el delantero centro es el máximo goleador del combinado bosnio (73 tantos) y también el jugador con más internacionalidades (148 partidos). Autor de seis goles en la clasificatoria, marcó el tanto crucial del empate contra Gales en la semifinal de la repesca a cuatro minutos para el término de un partido que acabaron ganando en los penales los bosnios. En la final contra Italia, también definida desde el punto blanco, estuvo a la altura pese a una lesión en el hombro.

Edin Dzeko, uno de los goleadores de las semifinales de Champions League Foto: AFP

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Sin batir los récords de El Hadari y Milla

Otros veteranos también disputarán este Mundial, entre ellos numerosos porteros, como el guardameta haitiano del Bastia Johny Placide, que, tras varias fases de clasificación fallidas, descubrirá la Copa del Mundo a los 38 años, o el escocés del Hearts Craig Gordon, de 43. A los 39 años, el defensa japonés Yuto Nagatomo, que pasó por el Inter de Milán, el Galatasaray y el Marsella, disputará su quinto Mundial.

No obstante, ninguno de ellos batirá el récord como jugador más veterano, establecido por el arquero egipcio Essam El Hadari contra Arabia Saudita en 2018 con 45 años y 161 días. Tampoco corre peligro de momento el récord del futbolista de campo con más edad, en poder del camerunés Roger Milla, que tenía 42 años, un mes y ocho días en su última Copa del Mundo, en 1994.