En Argentina hablan de Franco Armani y la opción de regresar a Nacional; así iría el tema

El presente y futuro de Franco Armani es uno de los temas que más se ha tocado no solo en la prensa argentina, sino además en nuestro país, ya que desde la dirigencia de Atlético Nacional piensan en el retorno de su guardameta campeón de la Copa Libertadores 2016. Sin embargo, mientras crecen los rumores sobre su regreso, el experimentado arquero sigue enfocado en River Plate y en definir los próximos pasos de su carrera.

De acuerdo con TyC Sports, el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, abordó el futuro de Franco Armani en una entrevista y dejó abierta la posibilidad de cualquier escenario, al asegurar que la continuidad del arquero dependerá únicamente de la decisión que él tome.

"Es un ícono del club, el arquero más ganador de la historia del club. Va a acompañar y apoyar siempre, esté donde esté. Incluso, el día que no esté más en River. Es parte de la esencia de la historia de River", inició diciendo.

"Tiene contrato. Y son jugadores, Franco particularmente, que se han ganado el derecho de decidir lo que quieren hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado", culminó el máximo mandatario de River Plate.



Franco Armani en su paso por Atlético Nacional. AFP

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Estas palabras fueron tomadas de buena manera en gran parte de la hinchada del cuadro 'verdolaga', pues saben que pese a que Armani le restan seis meses de contrato con la 'banda cruzada', la decisión final está en manos de él, y su posible regreso se ve mucho más cerca tras la salida de David Ospina.

Franco Armani y su etapa con Atlético Nacional

El guardameta quien está próximo a cumplir 40 años, tuvo un paso bastante exitoso con 'el verde paisa', pues sus atajadas no solo valieron partidos, sino títulos; ya que logró levantar 10 en los siete años que duró allí, y el más importante conseguido en 2016: la Copa Libertadores, tras derrotar a Independiente del Valle 1-0 en el Atanasio Girardot.

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Cabe recordar que en 2020, Armani dio a conocer su deseo personal de volver algún día al cuadro 'verdolaga' en modo de agradecimiento: "Fue el equipo que confió en mí, que creyó, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha. Lo prometido es deuda", fueron las palabras de Franco en aquel año par el medio 'Rincón del Deporte'.