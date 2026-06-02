A James Rodríguez los jugadores de Costa Rica le hicieron fila en El Campín; vea lo que pasó

James Rodríguez es uno de los 'craks' que liderará a la Selección Colombia en el Mundial 2026, pero antes de que ruede el balón para la cita orbital en tierras norteamericanas, el '10' disputó algunos minutos en lo que fue el partido de despedida de la 'tricolor' frente a Costa Rica, jugado en la noche del lunes anterior en el estadio El Campín.

El talentoso cucuteño se robó todas las miradas, en la previa, durante y después de la contienda en la capital de la República; no sólo fue acaparado por los hinchas de la 'tricolor' que esperaban conseguir una foto o alguna firma de él, sino que también los futbolistas del combinado 'tico' hicieron fila para conseguir algún recuerdo del exReal Madrid y Bayern Múnich; todo quedó captado en video.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto: AFP

Así fue como tras el compromiso de fogueo en El Campín, uno a uno de los jugadores de Costa Rica fueron acercándose al '10' para solicitarle una fotografía. Todo esto se presentó en medio de la zona mixta del escenario deportivo bogotano; por supuesto que James, no dudó en posar para las instantáneas que quedarán en la memoria de cada uno de los deportistas del seleccionado centroamericano.



Igualmente, en los videos que circulan por las redes sociales sobre este momento, James David le entregó la cinta de capitán y la camiseta a uno de éstos.

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Palabras de James Rodríguez tras el juego contra Costa Rica en El Campín

"Son bastantes años aquí, desde 2011, y siempre que juego un partido con esta camiseta es un orgullo grande. Esperemos que todo salga bien, que el país esté en una buena energía también; Que crean siempre, que crean siempre. Nosotros siempre damos todo", esas fueron las palabras de Rodríguez Rubio en declaraciones a los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol.

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James no marcó frente a los 'ticos', pero sí le dio un pasegol a Luis Javier Suárez, autor del 3-1 definitivo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Será este domingo 7 de junio cuando se enfrente a Jordania en un nuevo compromiso de preparación de cara al Mundial 2026. El partido de fogueo está pactado a iniciar a las 6:00 de la tarde, en horario de nuestro país. Como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos