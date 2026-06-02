Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A James Rodríguez los jugadores de Costa Rica le hicieron fila en El Campín; vea lo que pasó

A James Rodríguez los jugadores de Costa Rica le hicieron fila en El Campín; vea lo que pasó

James Rodríguez se robó todas las miradas en el juego que tuvo la Selección Colombia contra Costa Rica, al punto que protagonizó un curioso momento con los futbolistas del combinado centroamericano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
Comparta en:
James Rodríguez en Colombia vs. Costa Rica, en duelo de preparación para el Mundial 2026.
James Rodríguez en Colombia vs. Costa Rica, en duelo de preparación para el Mundial 2026.
Foto: AFP

James Rodríguez es uno de los 'craks' que liderará a la Selección Colombia en el Mundial 2026, pero antes de que ruede el balón para la cita orbital en tierras norteamericanas, el '10' disputó algunos minutos en lo que fue el partido de despedida de la 'tricolor' frente a Costa Rica, jugado en la noche del lunes anterior en el estadio El Campín.

El talentoso cucuteño se robó todas las miradas, en la previa, durante y después de la contienda en la capital de la República; no sólo fue acaparado por los hinchas de la 'tricolor' que esperaban conseguir una foto o alguna firma de él, sino que también los futbolistas del combinado 'tico' hicieron fila para conseguir algún recuerdo del exReal Madrid y Bayern Múnich; todo quedó captado en video.

Formación de la Selección Colombia en partido de preparación contra Costa Rica en El Campín.
Selección Colombia

Técnico campeón de Mundial dio a la Selección Colombia como favorita para este 2026

La Selección Portugal en uno de los entrenamientos rumbo al Mundial 2026.
Gol Caracol

Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, afina su táctica para el Mundial; Colombia en la mira

James Rodríguez Selección Colombia
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto:
AFP

Así fue como tras el compromiso de fogueo en El Campín, uno a uno de los jugadores de Costa Rica fueron acercándose al '10' para solicitarle una fotografía. Todo esto se presentó en medio de la zona mixta del escenario deportivo bogotano; por supuesto que James, no dudó en posar para las instantáneas que quedarán en la memoria de cada uno de los deportistas del seleccionado centroamericano.

Igualmente, en los videos que circulan por las redes sociales sobre este momento, James David le entregó la cinta de capitán y la camiseta a uno de éstos.

Publicidad

Palabras de James Rodríguez tras el juego contra Costa Rica en El Campín

"Son bastantes años aquí, desde 2011, y siempre que juego un partido con esta camiseta es un orgullo grande. Esperemos que todo salga bien, que el país esté en una buena energía también; Que crean siempre, que crean siempre. Nosotros siempre damos todo", esas fueron las palabras de Rodríguez Rubio en declaraciones a los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol.

Publicidad

James no marcó frente a los 'ticos', pero sí le dio un pasegol a Luis Javier Suárez, autor del 3-1 definitivo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Será este domingo 7 de junio cuando se enfrente a Jordania en un nuevo compromiso de preparación de cara al Mundial 2026. El partido de fogueo está pactado a iniciar a las 6:00 de la tarde, en horario de nuestro país. Como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero de la Selección Colombia.
Selección Colombia

'Cucho' Hernández; "Colombia tiene que pensar en grande y no conformarse con menos en el Mundial"

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia.
Selección Colombia

Cuántos goles tiene Luis Díaz con Selección Colombia y a cuántos quedó del máximo goleador histórico

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

James Rodríguez

Selección Colombia

Selección Costa Rica

Publicidad

Publicidad

Publicidad