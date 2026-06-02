¿Por qué la Selección de Francia es favorita para ganar el Mundial 2026?; Mbappé es su líder

Tras dos finales consecutivas, con un título en 2018, Francia se presenta como el principal rival a batir en el Mundial 2026, gracias sobre todo a una delantera que no tiene parangón, con Mbappé, Dembelé, Olise, Doué, Barcola, Thuram. Ni siquiera la baja por lesión de Hugo Ekitiké (Liverpool), llamado a luchar por el puesto de 9, parece mermar las capacidades ofensivas del equipo de Didier Deschamps, quién se despedirá del cargo en este torneo.

En los doce años de Deschamps al frente de los 'Bleus', estos han vivido una de las mejores épocas de su historia: en 2018 ganaron su segunto Mundial (junto al de 1998, que Deschamps ya ganó como futbolista), jugaron la final en 2022 (derrota en los penales ante Argentina de Messi y Dibu Martínez), fueron finalistas de la Eurocopa en 2016 y en 2021 fueron campeones de la Liga de Naciones.

Dobles campeones de Europa

Si la final de Catar hace tres años y medio quedó marcada en la memoria de los franceses por la atajada del Dibu Martínez ante Randall Kolo Muani en la última acción del partido que podría haber dado el título a los Bleus, esta vez Deschamps contará con un arsenal ofensivo mucho más potente.



Más allá del capitán y estrella Kylian Mbappé, pese a su falta de títulos con el Real Madrid, Ousmane Dembelé se ha confirmado en el PSG, al que llegó en 2023 procedente del Barcelona, como uno de los mejores delanteros el mundo, al punto de haber ganado el último Balón de Oro.

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Pero junto a estos dos supervivientes de Catar 2022, Francia cuenta ahora con Michael Olise, elegido el mejor jugador de la Bundesliga y una de las estrellas del Bayern, y con Desiré Doué y Bradley Barcola, quienes acaban de proclamarse, junto a Dembélé, campeones por segundo año consecutivo de la Champions con el PSG de Luis Enrique. Completan el elenco ofensivo Marcus Thuram, del Inter de Milán, y Jean Philippe Mateta, uno de los artífices de los recientes éxitos del Crystal Palace, flamantes campeones de la Conference League.

Selección de Francia; celebración en amistoso contra Colombia Foto tomada de: Cuenta Oficial de X de la Selección de Francia

Dudas en defensa

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Deschamps, además, suma sangre nueva con los talentosos enganches Rayan Cherki (Manchester City) y Maghnes Akliouche (Mónaco). Al técnico galo se le ha criticado a menudo por su exceso de conservadurismo y no sacar provecho de todo el potencial ofensivo del equipo y, curiosamente, a este Mundial lleva un plantel cuyo punto débil parece ser la defensa.

Si bien cuenta con una buena pareja de centrales (Saliba y Konaté), los laterales dejan muchas dudas, con Jules Koundé o Malo Gusto a la derecha sin haber completado buenas temporadas en Barcelona y Chelsea, y para la izquierda ha tenido que recurrir a los veteranos Lucas Digne y Théo Hernández, ambos muy lejos de su mejor nivel. Y en la portería, ni el titular, Mike Maignan, ni sus suplentes, Brice Samba y Robin Risser, estarían en las listas de los arqueros más destacados del momento.

Esperan Haaland y Sané

La defensa podrá contar con el apoyo de una medular de mucho músculo (Tchouaméni, Kanté, Koné, Rabiot), pero de poca creación. El Grupo I en el que está encuadrado Francia, además, tiene sus trampas, como Senegal, con Sadio Mané a la cabeza, que quiere reeditar la hazaña de 2002, cuando derrotó en el debut del Mundial a la Francia de Zinedine Zidane, entonces campeona del Mundo y de Europa. Los 'Bleus' tendrán luego su partido más asequible, contra Irak, para acabar enfrentándose a la Noruega de Erling Haaland, el goleador del Manchester City que en una buena tarde puede destrozar cualquier defensa.