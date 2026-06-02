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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz está ansioso porque llegue el debut de Colombia en el Mundial; "vamos por ese sueño"

Luis Díaz está ansioso porque llegue el debut de Colombia en el Mundial; "vamos por ese sueño"

El 'crack' de la Selección Colombia, Luis Díaz, no ocultó esa alegría de portar la amarilla en la cita orbital de este 2026. Además, dejó sus impresiones de lo que fue el partido contra Costa Rica.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Luis Díaz
Luis Díaz; jugador de la Selección Colombia
AFP

Luis Díaz disfrutó lo que fue la despedida que tuvo la Selección Colombia en El Campín. El guajiro portó la cinta de capitán y marcó un gol en el triunfo 3-1 de la 'tricolor' sobre Costa Rica; el '7' agradeció el apoyo incondicional del pueblo 'cafetero' y se mostró contento por el resultado obtenido contra la escuadra centroamericana.

"Sí, total. Estamos muy feliz y muy contentos porque se jugó un partido con nuestra gente de cara al Mundial, que va a ser importante. Teníamos que recargar de muchísima energía. Muy feliz por el resultado, que lo disfruten mucho. También muy ansiosos porque llegue el día; esto se pasa muy rápido; hay que estar bien física y mentalmente, y descansar, que es importante", indicó de entrada el oriundo de Barrancas en charla con los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol".

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A renglón seguido, el número '7' de la 'tricolor' se refirió a ese ambiente que se espera por parte de la hinchada colombiana en tierras norteamericanas; sabe que no va a faltar ese aliento desde el día uno.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia.
Luis Díaz, figura de la Selección Colombia.
Foto: AFP

"Yo sé que nuestra gente no va a defraudar. Ellos ya lo demostraron anteriormente en la Copa América, antes de la Copa América. Cada vez que vamos a Estados Unidos sentimos que jugamos de local, entonces hay que aprovechar eso también a favor y jugar nuestros partidos con el plan de juego, obviamente, del profesor ( Néstor Lorenzo), e ir partido a partido, porque sabemos que de eso se trata el mundial: ir partido a partido, y ya después se mira lo demás", analizó el extremo del Bayern Múnich.

Por último, Díaz Marulanda se refirió a la posibilidad de haber portado el brazalete de capitán en el duelo de preparación frente a Costa Rica y de ese anhelo que tiene de hacer una buena presentación en la Copa del Mundo. También se refirió a esa buena temporada que tuvo en lo personal en el elenco 'bávaro'.

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"Me imaginaba, pero no pensé que iba a llegar tan lejos como ya lo he dicho anteriormente en unas entrevistas. Es un sueño para mí y es un orgullo vestir esta camiseta y portar el brazalete de capitán y marcar. Creo que es la primera vez con el brazalete que marcó, entonces nada, muy feliz. Creo que todos, todos los que estamos acá, somos merecedores y vamos por ese sueño y ese objetivo que tenemos", concluyó el 'crack' de la 'amarilla'.

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