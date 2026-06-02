Luis Díaz está ansioso porque llegue el debut de Colombia en el Mundial; "vamos por ese sueño"

Luis Díaz disfrutó lo que fue la despedida que tuvo la Selección Colombia en El Campín. El guajiro portó la cinta de capitán y marcó un gol en el triunfo 3-1 de la 'tricolor' sobre Costa Rica; el '7' agradeció el apoyo incondicional del pueblo 'cafetero' y se mostró contento por el resultado obtenido contra la escuadra centroamericana.

"Sí, total. Estamos muy feliz y muy contentos porque se jugó un partido con nuestra gente de cara al Mundial, que va a ser importante. Teníamos que recargar de muchísima energía. Muy feliz por el resultado, que lo disfruten mucho. También muy ansiosos porque llegue el día; esto se pasa muy rápido; hay que estar bien física y mentalmente, y descansar, que es importante", indicó de entrada el oriundo de Barrancas en charla con los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol".

A renglón seguido, el número '7' de la 'tricolor' se refirió a ese ambiente que se espera por parte de la hinchada colombiana en tierras norteamericanas; sabe que no va a faltar ese aliento desde el día uno.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia. Foto: AFP

"Yo sé que nuestra gente no va a defraudar. Ellos ya lo demostraron anteriormente en la Copa América, antes de la Copa América. Cada vez que vamos a Estados Unidos sentimos que jugamos de local, entonces hay que aprovechar eso también a favor y jugar nuestros partidos con el plan de juego, obviamente, del profesor ( Néstor Lorenzo), e ir partido a partido, porque sabemos que de eso se trata el mundial: ir partido a partido, y ya después se mira lo demás", analizó el extremo del Bayern Múnich.



Por último, Díaz Marulanda se refirió a la posibilidad de haber portado el brazalete de capitán en el duelo de preparación frente a Costa Rica y de ese anhelo que tiene de hacer una buena presentación en la Copa del Mundo. También se refirió a esa buena temporada que tuvo en lo personal en el elenco 'bávaro'.

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"Me imaginaba, pero no pensé que iba a llegar tan lejos como ya lo he dicho anteriormente en unas entrevistas. Es un sueño para mí y es un orgullo vestir esta camiseta y portar el brazalete de capitán y marcar. Creo que es la primera vez con el brazalete que marcó, entonces nada, muy feliz. Creo que todos, todos los que estamos acá, somos merecedores y vamos por ese sueño y ese objetivo que tenemos", concluyó el 'crack' de la 'amarilla'.

"Estamos muy felices y muy contentos porque se jugó un partido con nuestra gente de cara al Mundial que va a ser importante. Teníamos que recargar de muchísima y buena energía. Muy feliz por el resultado y que lo disfruten mucho." Luis Díaz (Lucho). pic.twitter.com/tUX6AL0FUM — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) June 2, 2026