El colombiano 'Cucho' Hernández se apunta al derbi del próximo sábado ante el Sevilla y ha manifestado que se siente "muy bien" tras la lesión muscular que sufrió el 17 de octubre ante el Barcelona y que su convocatoria está en manos del entrenador bético, el chileno Manuel Pellegrini.

Cucho Hernández ha ido subiendo la intensidad de sus sesiones de puesta a punto durante esta semana y, según dijo a los medios del club, "para el fin de semana, lo que el míster decida".

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"Es cierto que esta semana me han dicho que fuese con calma, pero yo no sé qué es ir con calma, así que me he sentido muy bien. He entrenado muy intenso y esa era como la prueba personal de la semana", dijo el punta de Pereira en vísperas de un partido que "no es uno más".

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Consideró que "aunque profesionalmente digas que es un partido más, no lo es" y avanzó que será "más difícil que en ocasiones anteriores" porque ve "a un Sevilla más serio, un Sevilla con una idea mucho más clara, con mucha intensidad".



"También es el motivo por el que están ahí arriba con muy buenos puntos hasta ahora. Sabemos que va a ser un partido difícil en su campo, pero que también tenemos nuestras armas y nuestras virtudes para poder sacarlo adelante", abundó.

Sobre su competencia con el irlandés Troy Parrott, indicó que sabe el jugador que es y que puede "aportar con o sin gol".

Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebra gol del Betis - Foto: AFP

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"A mí el gol no me quita el sueño, porque yo le puedo aportar al equipo muchísimas cosas y siempre lo hemos mostrado en el campo, con o sin pelota, la competencia siempre va a ser sana aquí", dijo.

"Todos los jugadores quieren tener números, todos los jugadores quieren hacer goles, todos los jugadores quieren hacer asistencias, pero creo que lo que nos ha llevado a donde estamos es que no importa quién marque, no importa quién asista: lo importante es ganar los partidos", aseveró.

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El Sevilla, sexto (18 puntos), y el Betis, cuarto (26), se enfrentan este sábado en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española) que lidera el Barcelona, con 33, tres más que el Real Madrid y cinco sobre el Atlético de Madrid.