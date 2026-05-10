"Este título del Barcelona es más especial porque lo ganamos contra el Real Madrid, en casa"

El neerlandés Frenkie de Jong, futbolista del FC Barcelona, aseguró que el título de Liga conseguido por su equipo este domingo “es más especial” que otros por haberlo certificado tras vencer al Real Madrid (2-0).

“Todos los títulos son especiales. Este más porque lo ganamos contra el Real Madrid en casa. Ahora toca disfrutarlo con la gente”, dijo en Movistar+.

“Cada título que ganas tienes que celebrarlo, y más una Liga que es una competición de todo el año. Este año hemos sido claramente los mejores de España. Queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tendremos otra oportunidad”, analizó.

Además, de Jong tuvo palabras de cariño hacia su entrenador, el alemán Hansi Flick, quien estuvo este domingo en el Camp Nou a pesar de que su padre falleció de madrugada.



“Flick tiene las ideas muy claras. Y a la vez da mucha libertad para los jugadores para poder demostrar la calidad que tenemos”, declaró.



-Título dedicado al padre de Hansi Flick-

Pedri González, centrocampista del Barcelona, dedicó el título de Liga que ganó su equipo tras superar al Real Madrid (2-0) al padre de Hansi Flick, fallecido este domingo, el mismo día del partido.

Publicidad

"Me gustaría estar manteándole ahí. Lo queríamos hacer por él, por la pérdida que ha tenido hoy y por todo lo que nos ha dado. Va dedicado al cielo para el padre de Flick. Todo va a por él", declaró a Movistar Plus.

Clásico entre el Barcelona vs. Real Madrid AFP

Además, dijo que ganar la Liga después de derrotar al Real Madrid sabe a gloria y reconoció que le apetecía ganar el título en un clásico.

Publicidad

"Queda para la historia. Lo hemos hecho en un gran partido, dominando. Han tenido pocas ocasiones y muy contento con otro título de Liga. No se había hecho casi en la historia, Muy bonito, ahora a celebrar con la familia, la afición y los amigos. Esto no se consigue todos los días", finalizó.