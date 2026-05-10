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Gol Caracol  / "Este título del Barcelona es más especial porque lo ganamos contra el Real Madrid, en casa"

"Este título del Barcelona es más especial porque lo ganamos contra el Real Madrid, en casa"

En las huestes del Barcelona están de festejo por el trofeo de la Liga de España 2025/26 y mucho más tras ganarle 2-0 al Real Madrid, en el Camp Nou.

Por: EFE
Actualizado: 10 de may, 2026
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Barcelona campeón Liga de España 2025/26
Barcelona campeón Liga de España 2025/26
AFP

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