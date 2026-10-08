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Gol Caracol  / Estrella de la NBA se metió en el mundo del fútbol; es nuevo accionista del Atlético de Madrid

Estrella de la NBA se metió en el mundo del fútbol; es nuevo accionista del Atlético de Madrid

Tras demostrar su fanatismo por el club en varias ocasiones, una figura de la NBA dio el salto formal y se sumó al grupo de accionistas del club 'colchonero'.

Por: EFE
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
NBA.
NBA.
Getty Images.

La estrella de la NBA Shai Gilgeous-Alexander, ganador de los dos últimos premios al Mejor Jugador de la Temporada (MVP), se convirtió este jueves en nuevo accionista del Atlético de Madrid, según informó el club rojiblanco.

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El escolta canadiense, jugador franquicia de los Oklahoma City Thunder, mostró su alegría por incorporarse a la familia del club madrileño.

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"Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", afirmó.

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Gilgeous-Alexander promedió la pasada temporada 31,1 puntos por partido con un 55,3 % de acierto en tiros de campo, convirtiéndose en el primer jugador exterior en la historia de la NBA en promediar al menos 30 puntos con un 55 % o más de acierto.

También alcanzó la barrera de los 30 puntos y el 50 % en tiros por cuarta temporada consecutiva, una hazaña que entre los jugadores exteriores solo ha igualado Michael Jordan.

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Batió el récord de la NBA de más partidos consecutivos de temporada regular anotando al menos 20 puntos, superando la marca de 126 encuentros de Wilt Chamberlain y ampliando su racha a 140 al final de la temporada.

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El jugador ya había mostrado su devoción por el Atlético de Madrid. El pasado mes de abril, los Thunder subieron una publicación a redes sociales en la que Gilgeous-Alexander aparecía a su llegada a Los Angeles ataviado con el chándal del equipo rojiblanco.

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