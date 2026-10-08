Royer Caicedo sobre no debutar con la Selección Colombia; "estoy tranquilo, la oportunidad llegará"

Royer Caicedo, defensor colombiano de 20 años que milita en el Cercle Brugge de Bélgica, vivió una experiencia especial al recibir su primera convocatoria a la Selección Colombia para los partidos de preparación frente a México, Paraguay y Perú. Aunque no sumó minutos, el futbolista valoró la oportunidad de compartir con el combinado nacional y regresó a Europa con la ilusión de seguir creciendo profesionalmente.

En diálogo con ‘Blu Radio’, en el programa ‘Blog Deportivo’, el zaguero habló sobre sus días con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, su regreso a Bélgica y los aprendizajes que ha recogido en su carrera.

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Sobre su primera experiencia con la ‘Tricolor’, Caicedo expresó su agradecimiento y dejó claro lo que significó vestir los colores del país, antes de regresar a la competencia con su club: “Muy agradecido. La verdad es que es una experiencia única que cualquier jugador quiere tener, porque se está representando a tu país y a tu familia. Del regreso, muy contento y ya con ganas de competir”.

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El defensor también reveló que ha tenido contacto con Yerry Mina, con quien comparte su lugar de nacimiento, Guachené, Cauca. “Sí, con el panita ya hemos tenido palabras, incluso cuando se me dio la oportunidad de llegar a la Selección Colombia”, comentó.



Caicedo, quien pasó por Atlético Nacional antes de dar el salto al fútbol europeo, explicó la importancia de tener referentes experimentados durante la formación de los jóvenes. “Nacional siempre te ponía al lado a alguien de experiencia, para nosotros los jóvenes que estamos en esa posición. Como, por ejemplo, ahora mismo, que está Juan Manuel Rengifo y tiene al lado a James Rodríguez. Eso lo ayuda a uno y lo motiva a seguir esos pasos, a seguir aprendiendo del desarrollo que van teniendo, y trata de poner en práctica esas cosas”, señaló.

Sobre su salida del cuadro antioqueño, reconoció que imaginaba un recorrido diferente, aunque valoró la oportunidad europea: “Me hubiera gustado que el camino fuera otro, pero también estoy agradecido con esta oportunidad que me han brindado. Detrás de eso también había un sueño, que era dar el salto al fútbol europeo, y se me dio. Lo hablé con mi familia y tomamos la mejor decisión”.

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Finalmente, destacó los consejos de Lorenzo y su cuerpo técnico: “Son unas personas increíbles. Siempre me lo han recalcado mucho: que estuviera tranquilo, que todo es un proceso, que disfrutara, que era lo más importante”. Además, aseguró que Bélgica le ha aportado “mucha madurez” y que hablar con Jhon Lucumí le permitió aprender de su proceso y recibir apoyo durante su estadía en Europa. "Hay que estar tranquilo, la oportunidad llega", concluyó.