Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Royer Caicedo sobre no debutar con la Selección Colombia; "estoy tranquilo, la oportunidad llegará"

Royer Caicedo sobre no debutar con la Selección Colombia; "estoy tranquilo, la oportunidad llegará"

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Royer Caicedo, una de las caras nuevas de la Selección Colombia, aunque sin minutos, habló sobre su experiencia en la gira de preparación en Estados Unidos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
Comparta en:
Royer Caicedo con la Selección Colombia.
Royer Caicedo con la Selección Colombia.
fcf.

Royer Caicedo, defensor colombiano de 20 años que milita en el Cercle Brugge de Bélgica, vivió una experiencia especial al recibir su primera convocatoria a la Selección Colombia para los partidos de preparación frente a México, Paraguay y Perú. Aunque no sumó minutos, el futbolista valoró la oportunidad de compartir con el combinado nacional y regresó a Europa con la ilusión de seguir creciendo profesionalmente.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En diálogo con ‘Blu Radio’, en el programa ‘Blog Deportivo’, el zaguero habló sobre sus días con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, su regreso a Bélgica y los aprendizajes que ha recogido en su carrera.

Publicidad

Últimas noticias

Daniel Arcila en su paso por Envigado.
Selección Colombia

Las fortalezas de Daniel Arcila, nueva joya de la Selección Colombia; "es determinante"

Juan Manuel Rengifo, jugador de Selección Colombia.
Selección Colombia

¿Quién es Juan Manuel Rengifo, de buena nota en Selección Colombia?

Sobre su primera experiencia con la ‘Tricolor’, Caicedo expresó su agradecimiento y dejó claro lo que significó vestir los colores del país, antes de regresar a la competencia con su club: “Muy agradecido. La verdad es que es una experiencia única que cualquier jugador quiere tener, porque se está representando a tu país y a tu familia. Del regreso, muy contento y ya con ganas de competir”.

Publicidad

El defensor también reveló que ha tenido contacto con Yerry Mina, con quien comparte su lugar de nacimiento, Guachené, Cauca. “Sí, con el panita ya hemos tenido palabras, incluso cuando se me dio la oportunidad de llegar a la Selección Colombia”, comentó.

Caicedo, quien pasó por Atlético Nacional antes de dar el salto al fútbol europeo, explicó la importancia de tener referentes experimentados durante la formación de los jóvenes. “Nacional siempre te ponía al lado a alguien de experiencia, para nosotros los jóvenes que estamos en esa posición. Como, por ejemplo, ahora mismo, que está Juan Manuel Rengifo y tiene al lado a James Rodríguez. Eso lo ayuda a uno y lo motiva a seguir esos pasos, a seguir aprendiendo del desarrollo que van teniendo, y trata de poner en práctica esas cosas”, señaló.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Sobre su salida del cuadro antioqueño, reconoció que imaginaba un recorrido diferente, aunque valoró la oportunidad europea: “Me hubiera gustado que el camino fuera otro, pero también estoy agradecido con esta oportunidad que me han brindado. Detrás de eso también había un sueño, que era dar el salto al fútbol europeo, y se me dio. Lo hablé con mi familia y tomamos la mejor decisión”.

Publicidad

Finalmente, destacó los consejos de Lorenzo y su cuerpo técnico: “Son unas personas increíbles. Siempre me lo han recalcado mucho: que estuviera tranquilo, que todo es un proceso, que disfrutara, que era lo más importante”. Además, aseguró que Bélgica le ha aportado “mucha madurez” y que hablar con Jhon Lucumí le permitió aprender de su proceso y recibir apoyo durante su estadía en Europa. "Hay que estar tranquilo, la oportunidad llega", concluyó.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa reina del Giro de Italia 2026
Ciclismo

Egan Bernal; "no se trata de seguir en el ciclismo por seguir, sino de tener motivación y fortaleza"

Celebración de América de Cali, tras su victoria sobre Alianza en Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

América de Cali y un parte médico 'agridulce'; altas y bajas en el 'escarlata'

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
Fútbol Colombiano

"¿Nacional necesitaba contratar a James Rodríguez?, si tenían a Juan M. Rengifo y a Edwin Cardona"

Relacionados

Selección Colombia

Selección Perú

Selección Paraguay

Selección México

Publicidad

Publicidad

Publicidad