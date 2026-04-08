Estudiantes se adelantó en el Atanasio; así fue el gol de Tiago Palacios al Medellín en Libertadores

Independiente Medellín recibió este miércoles a Estudiantes de la Plata, en partido por la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores de América. En el Atanasio Girardot, el encargado de adelantarse en el marcador fue el 'pincha' por intermedio de Tiago Palacios.

El futbolista del equipo argentino disparó de media distancia, y la pelota se desvió en el camino que terminó descolando al arquero del DIM, Éder ChauX. El 0-1 se subió al minuto tres.

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Vea acá el gol de Estudiantes de la Plata contra Medellín en Copa Libertadores:



¡¡EL PINCHA PEGÓ DESDE EL ARRANQUE!! Remate de Tiago Palacios que se desvió en un defensor y se metió por encima del arquero para el 1-0 de Estudiantes vs. DIM.



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