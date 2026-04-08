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Gol Caracol  / Estudiantes se adelantó en el Atanasio; así fue el gol de Tiago Palacios al Medellín en Libertadores

Estudiantes se adelantó en el Atanasio; así fue el gol de Tiago Palacios al Medellín en Libertadores

El 'pincha' marcó entrada en tierras antioqueñas en juego del grupo A de la Copa Libertadores. ¡Vea acá el VIDEO del gol de Tiago Palacios en Medellín vs. Estudiantes!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Estudiantes de la Plata y un festejo de gol contra Medellín en Copa Libertadores.
Estudiantes de la Plata y un festejo de gol contra Medellín en Copa Libertadores.
Captura de pantalla de video

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