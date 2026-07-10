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Millonarios ya tiene nuevos jugadores y se probarán con Universitario, en Perú; hay arqueros

El cuadro 'albiazul' tendrá su primer partido de preparación antes de afrontar la Liga BetPlay II-2026, y lo hará estrenando nuevos arqueros, tras las salidas de Diego Novoa y De Amores.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Millonarios entrenando Millonarios entrenando
Millonarios entrenando
AFP

Millonarios tendrá su primera prueba en este segundo semestre del año y lo hará fuera del país, enfrentándose a Universitario como partido de preparación a días de comenzar la Liga BetPlay II-2026.

Los dirigidos por Fabián Bustos viajan a la capital peruana con varias novedades en su plantilla, refuerzos que se espera que le den una cara nueva al equipo y sean protagonistas en los dos torneos del rentado local que están a punto de afrontar.

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Nuestro periodista Julián Capera reveló la llegada del arquero James Aguirre proveniente de Once Caldas, el guardameta hace parte de la lista de viajeros del cuadro 'embajador', y se perfila como el arquero titular frente a los 'blanquiazules', tras las salidas de Diego Novoa y Guillermo de Amores.

Aunque el arquero de 34 años aún no ha sido oficializado por parte del club, ya fue visto portando los colores de Millonarios, generando numerosas reacciones en redes sociales. Además de eso, se confirmó la contratación del meta argentino Javier Burray.

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Las otras dos novedades del cuadro capitalino es el regreso de Daniel Ruiz, un viejo conocido de la casa que viene de cumplir su préstamo en CSKA Moscú, en su paso por el fútbol ruso disputó apenas siete partidos: dos por liga y cinco por copa, sin registrar goles ni asistencias.

El otro refuerzo de Millonarios es Francisco Chaverra, proveniente de Independiente Medellín dejando muy buenos números en el primer semestre del año: jugó 19 partidos por liga, anotó tres goles y asistió en dos oportunidades, mientras que en la Copa Libertadores disputó nueve partidos, en los que aportó un gol y una asistencia.

¿Cuándo es el partido de Millonarios vs. Universitario?

El compromiso que tendrá lugar en el estadio Monumental de Lima será este sábado 11 de julio con transmisión del canal de YouTube de Universitario, será el primer partido de preparación del club 'embajador' antes de comenzar lo que es la liga del segundo semestre del año.

Millonarios y su inicio en la Liga BetPlay II-2026

Los dirigidos por Fabián Bustos iniciarán su camino en la Liga BetPlay II-2026 el próximo 25 de julio, cuando reciban a Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín a partir de las 6:10 p. m. Una semana después afrontarán su primera salida del campeonato para visitar al vigente campeón, Junior de Barranquilla, el 1 de agosto desde las 8:10 p. m. en el estadio Romelio Martínez, en uno de los encuentros más atractivos de las primeras jornadas del torneo.

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