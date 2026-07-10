Conmovedor mensaje de adiós de River Plate para Franco Armani; mientras que en Nacional lo esperan

Uno de los fichajes más importantes del fútbol colombiano para la Liga Betplay II 2026 podría ser el del arquero argentino Franco Armani, de quien se dice extaoficialmente que será nuevo jugador de Atlético Nacional, en el que ya dejó un legado y un significativo número de títulos, gozando de la admiración de la afición de los 'verdolagas'.

Pero mientras que todo se saca a la luz pública, desde River Plate emitieron este viernes una nota oficial en la que reconocen los logros y la importancia del nacido en Casilda, Argentina, en el cuadro de la 'banda roja'. Además de eso, se convocó a una rueda de prensa en la que el experimentado futbolista atenderá a los periodistas.

De esa manera se tiene la expectativa, que la próxima semana, desde las oficinas de Nacional se comunique la noticia y que Armani se sume a los trabajos del equipo que ahora es dirigido por Lucas González y que trabaja intensamente con el fin de devolverle el protagonismo al llamado 'rey de copas'. En ese mismo aspecto, hay que decir que del verde de Antioquia se marchó el guardameta David Ospina.

Acá el comunicado de prensa de River sobre el tema Armani



Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas. Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River.

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Franco tendrá una conferencia de prensa el lunes 13 de julio a las 2 de la tarde en el Club, donde podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre.