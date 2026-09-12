Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Excompañero de Álvaro Montero tuvo que ser operado de emergencia; "se fracturó varias costillas"

Excompañero de Álvaro Montero tuvo que ser operado de emergencia; "se fracturó varias costillas"

Se trata de Emmanuel Mammana, jugador de Vélez Sarsfield, quien fue chocado fuertemente por su compañero Tomás Marchiori, en el partido contra Newell's Old Boys.

Por: EFE
Actualizado: 12 de sept, 2026
Comparta en:
Emmanuel Mammana, jugador de Vélez Sarsfield.
Emmanuel Mammana, jugador de Vélez Sarsfield.
Vélez Sarsfield.

El defensor Emmanuel Mammana, del Vélez Sarsfield, tuvo que ser operado tras el fuerte choque que protagonizó con el portero de su equipo el viernes en el partido contra el Newell's Old Boys, de la liga de primera división argentina.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Según informó este sábado el Vélez a través de las redes sociales, el zaguero argentino Emmanuel Mammana, de 30 años, "sufrió un traumatismo de hemitorax derecho" que le provocó "la fractura de múltiples costillas y neumotorax".

Últimas noticias

Franco Mastantuono superó un récord de Lionel Messi en el fútbol de Europa.
Gol Caracol

Mastantuono hizo historia en el fútbol de Europa; le arrebató un récord a Lionel Messi

Hansi Flick, director técnico del Barcelona.
Gol Caracol

Hansi Flick avisa a todos en Barcelona; "la calidad solo sirve si mantenemos el ritmo"

El club informó de que el futbolista fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, en la ciudad de Rosario, donde le colocaron "un tubo de avenamiento pleural".

Publicidad

"Emmanuel está estable, en cuidados Intensivos por precaución. Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales", indicó la entidad deportiva del barrio capitalino de Liniers.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

La lesión se produjo a los 10 minutos del segundo tiempo del partido, que concluyó en empate 1-1, cuando, en un tiro libre ejecutado por el mediocampista Facundo Guch, del equipo rosarino, el portero del Vélez, Tomás Marchiori, salió a despejar con los puños e impactó contra Mammana, que quedó tumbado en el césped.

Publicidad

Mammana recibió atención médica dentro del campo de juego y fue retirado en camilla antes de ser trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Mujer.

Formado en la cantera del River Plate, Mammana debutó de manera profesional en ese club en 2014, en 2016 se incorporó al Olympique de Lyon y un año después pasó al Zenit de San Petersburgo.

En 2020 fue cedido al Sochi ruso, dos años después regresó al River Plate y desde enero de 2024 juega en el Vélez.

Relacionados

Vélez Sarsfield

Liga Argentina

Newell's Old Boys

Publicidad

Publicidad

Publicidad