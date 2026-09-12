Excompañero de Álvaro Montero tuvo que ser operado de emergencia; "se fracturó varias costillas"

El defensor Emmanuel Mammana, del Vélez Sarsfield, tuvo que ser operado tras el fuerte choque que protagonizó con el portero de su equipo el viernes en el partido contra el Newell's Old Boys, de la liga de primera división argentina.

Según informó este sábado el Vélez a través de las redes sociales, el zaguero argentino Emmanuel Mammana, de 30 años, "sufrió un traumatismo de hemitorax derecho" que le provocó "la fractura de múltiples costillas y neumotorax".

"Terrible"



Porque Emmanuel Mammana sufrió la rotura de 7 costillas y una de ellas le perforó el pulmón en este choque: debió ser operado de urgencia y está internado. pic.twitter.com/ndGyPl4j5Z — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 12, 2026

El club informó de que el futbolista fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, en la ciudad de Rosario, donde le colocaron "un tubo de avenamiento pleural".

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"Emmanuel está estable, en cuidados Intensivos por precaución. Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales", indicó la entidad deportiva del barrio capitalino de Liniers.



⚪️🔵 PARTE MÉDICO



Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax.



Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural.



Emmanuel está estable, en… pic.twitter.com/3Jq7XfXilY — Vélez Sarsfield (@Velez) September 12, 2026

La lesión se produjo a los 10 minutos del segundo tiempo del partido, que concluyó en empate 1-1, cuando, en un tiro libre ejecutado por el mediocampista Facundo Guch, del equipo rosarino, el portero del Vélez, Tomás Marchiori, salió a despejar con los puños e impactó contra Mammana, que quedó tumbado en el césped.

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Mammana recibió atención médica dentro del campo de juego y fue retirado en camilla antes de ser trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Mujer.

Formado en la cantera del River Plate, Mammana debutó de manera profesional en ese club en 2014, en 2016 se incorporó al Olympique de Lyon y un año después pasó al Zenit de San Petersburgo.

En 2020 fue cedido al Sochi ruso, dos años después regresó al River Plate y desde enero de 2024 juega en el Vélez.