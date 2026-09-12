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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Mi admiración a James Rodríguez, pero yo soy fan de Teófilo Gutiérrez y Luis Muriel"

"Mi admiración a James Rodríguez, pero yo soy fan de Teófilo Gutiérrez y Luis Muriel"

El fichaje de James Rodríguez a Atlético Nacional ha generado múltiples repercusiones, entre ellas, una curiosa declaraciones desde Barranquilla. ¿De quién se trata?

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de sept, 2026
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James Rodríguez
James Rodríguez; jugador de la Selección Colombia
Prensa FCF

Atlético Nacional rompió el mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano con la llegada de James Rodríguez. Nadie esperaba que el '10' de la Selección Colombia regresara al país, en medio de ofertas del exterior como la que tuvo de la B de Italia. Al tratarse de un jugador de tanta experiencia, las repercusiones no han parado y desde Barranquilla se dio una particular reacción.

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Se trata del alcalde Alejandro Char, quien es hijo de Fuad Char, dueño del Junior. Al mandatario lo 'cazaron' los periodistas, tras salir de una reunión con el nuevo cuerpo técnico del club.

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"No hay como Junior. Toda mi admiración a James, pero yo soy fan de Teófilo Gutiérrez y de Luis Muriel", dijo con una sonrisa el mandatario de los barranquilleros.

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Y es que Junior ya tiene historia con James pese a que no ha jugado allí. A principios de 2025, el volante concretó una cita con Fuad para negociar su llegada, sin embargo, según reveló la cabeza del 'Clan de los Char', el jugador le hizo perder el viaje a Medellín porque ya se había decidido por el León de la Liga MX.

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El presente del Junior lleno de dudas

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Alejandro Char también se refirió al Junior y contó por qué se reunió con Sebastián Viera, nuevo DT de los 'curramberos'. "No lo había visto, estaba dándole un abrazo de bienvenida en nuestro club, estamos muy felices de tenerlos acá y que vuelvan las victorias", dijo de entrada.

El alcalde dejó en claro que no le preocupa mucho el presente poco positivo en cuanto a resultados. "¿Qué puedo pensar después de dos títulos y estar ahora de último? Vamos con toda, para adelante. Este equipo se reinventa, y me encanta así que vengamos de menos a más. Vamos a ganar mañana. Este es el bicampeón de Colombia, no olviden esto”, agregó.

Por último, Alejandro dio su punto de vista sobre la salida del entrenador Alfredo Arias. "No hubiésemos querido pasar por estos momentos, pero al profesor toda mi admiración, nos dejó un legado espectacular, dos títulos sensacionales, el equipo viniendo de menos a más, tanto con Tolima y con Nacional, que fue la más bacana de todas, ganarles allá en el Atanasio", concluyó.

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