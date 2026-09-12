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Gol Caracol  / Mastantuono hizo historia en el fútbol de Europa; le arrebató un récord a Lionel Messi

Mastantuono hizo historia en el fútbol de Europa; le arrebató un récord a Lionel Messi

Dicho registro lo consiguió Mastantuono en el partido que Fiorentina venció 2-4 al Venezia en la Serie A italiana. ¡Acá la marca en la que superó a Lionel Messi.

Por: EFE
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Franco Mastantuono superó un récord de Lionel Messi en el fútbol de Europa.
Franco Mastantuono superó un récord de Lionel Messi en el fútbol de Europa.
Foto oficial de la Fiorentina

Con 19 años y 28 días, el argentino Franco Mastantuono se convirtió en el futbolista argentino más joven de la historia en marcar un triplete en alguna de las cinco grandes ligas europeas, récord que hasta ahora tenía Lionel Messi, que lo consiguió con el Barcelona cuando tenía 19 años, 8 meses y 14 días.

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Tras un arranque complicado para Mastantuono en la Fiorentina, que perdió sus tres primeros partidos ligueros y cuyo entrenador, Fabbio Grosso, fue destituido apenas tres meses después de asumir el cargo, la joven promesa argentina, bajo cesión del Real Madrid, deslumbró en el partido contra el Venezia y dio a su equipo los primeros tres puntos.

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Mastantuono consiguió dar la vuelta a un partido que el conjunto 'viola' comenzó perdiendo, con dos goles desde la frontal del área en dos minutos que permitieron al conjunto toscano desquitarse de la presión.

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Después de que su compatriota Matteo Pellegrini se sumara a la fiesta y antes de que el Venezia recortara distancias, Mastantuono selló un 'hat-trick' del que ya puede presumir, al convertirse en el argentino más joven en hacerlo en las cinco grandes (LaLiga, Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1).

Franco Mastantuono celebra con la Fiorentina en la Serie A de Italia.
Franco Mastantuono celebra con la Fiorentina en la Serie A de Italia.
Foto oficial de la Fiorentina

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El partido finalizó con victoria a domicilio (2-4) para el equipo de Paolo Vanoli, quien también comenzó con buen pie su debut después de regresar al banquillo del Fiorentina tras la salida de Grosso.

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Hasta ahora el registro que rompió Mastantuono lo tenía Messi, quien lo consiguió siendo 231 días mayor que él, cuando logró poner de pie al Camp Nou en un partido contra el Real Madrid en el que marcó el tercero en el último minuto para poner el empate en el marcador.

Aquel día, Messi se dio a conocer al mundo en la cita más importante de la Liga española, el clásico, y supuso el primer triplete del astro argentino de las 48 veces en las que anotó tres o más goles con la camiseta blaugrana.

Con el triplete de goles ante el Venezia, Mastantuono se convirtió, además, en el jugador de fuera de Italia más joven en conseguirlo en la historia de la Fiorentina, tras superar a Claudio Desolati.

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