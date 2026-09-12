Técnico de Bayern Múnich, a la defensa de Luis Díaz; "mantener la calma"

La Bundesliga regresa esta fin de semana con sus emociones y la cita del Bayern Múnich será este domingo 13 de septiembre contra Elversberg, por la tercera fecha. Como es costumbre, Vincent Kompany, DT de los 'bávaros' atendió a la prensa antes de este duelo y sorprendió al salir en defensa del colombiano Luis Díaz, a quien señalan de poca efectividad de cara al arco.

El estratega belga no dudo en respaldarlo y en resaltar por encima de todo las acciones de gol quen produce en la zona ofensiva del equipo. "Solo falta el remate final. Su energía está ahí y es constantemente peligroso. Hay que llegar primero a esas oportunidades. Hacer una y otra vez esos recorridos profundos. Ahora a veces llega a esas situaciones en las que al final también falta un poco de suerte. El disparo se desvía o un jugador rival lo introduce en la portería. Pero lo importante es que recibe esas ocasiones y debe mantener la calma, entonces volverá el éxito frente al arco"

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. Foto: AFP

Kompany también se refirió al rival, ya que se trata de un debutante de la Liga de Alemania, tras ascender de segunda división en la temporada 2025-26. "Cada partido lo tomamos en serio. Me alegra que juguemos contra el Elversberg y que podamos enfrentarnos a este equipo. Cada temporada trae nuevos desafíos. Para el FC Bayern es la primera vez. Siempre me alegra obtener nueva información sobre un rival, entrenador y club. Eso es algo que amo del fútbol. Solo hay una cosa, sin importar a dónde vayamos, siempre queremos mostrar al FC Bayern. Es una nueva sede para nosotros, pero aun así queremos mostrar el mismo FC Bayern", analizó el exdefensor central.

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Por último, el entrenador del Bayern Múnich entregó novedades sobre una figura que tuvo una grave lesión hace unos meses y que incluso se perdió el Mundial 2026. "Serge Gnabry entrena, pero aún se decidirá hoy. Estimo que estará disponible mañana o contra el Union. Pero todavía tenemos conversaciones con Serge. Él debe dar la señal de que dice, no tengo la sensación de que pueda haber algo con el disparo o un regate. De lo contrario, todos están sanos y disponibles", concluyó.

