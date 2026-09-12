Teófilo Gutiérrez, como un hincha más de Junior; su aparición hizo delirar a muchos

Junior de Barranquilla tiene este sábado una nueva salida en la Liga BetPlay II-2026 frente a Alianza FC en Valledupar, pero antes de que ruede el balón en el Armando Maestre Pavajeau en la capital mundial del vallenato, Teófilo Gutiérrez fue el protagonista de un curioso momento, mismo que luego se hizo viral en las redes sociales. Los hinchas del 'tiburón' fueron los más felices.

Y es que Gutiérrez Roncancio vivió la previa del compromiso de la décima jornada del presente campeonato en Colombia como un fanático más del 'rojiblanco', ya que entonó los cánticos y arengas del club junto a los seguidores de la escuadra 'currambera' que se desplazaron al hotel de concentración en la capital de Cesar.

'Teo' se asomó hasta la ventana para saludar a los hinchas del Junior, pero luego no se contuvo y comenzó a entonar junto a ellos las canciones del equipo, incluso, se le vio con una camiseta en mano. El exRiver Plate no ocultó la emoción en cada uno de los himnos del 'rojiblanco', siendo así un fanático más.

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¿Cómo va Junior en la Liga BetPlay II-2026?

Los dirigidos por Sebastián Viera suman sólo tres puntos en seis compromisos disputados, ubicándose en los últimos lugares de la tabla de posiciones, más exactamente en la decimoctava casilla.

Por lo que los enteros frente a Alianza FC se hacen más que importantes en pro de escalar en la clasificación general. Recordemos que Junior de Barranquilla es el vigente bicampeón del fútbol colombiano.

Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior de Barranquilla, recibirá un homenaje en diciembre de 2026 AFP

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Los convocados de Junior para enfrentar a Alianza:

Arqueros: Mauro Silveira, Jefersson Martínez.

Defensores: Daniel Rivera, Jermein Peña, Edwin Herrera, Yeison Suárez, Andrés Shmalbach.

Volantes y extremos: Juan Ríos, Jesús Rivas, Guillermo Celis, Fabián Ángel, Harold Rivera, Déiber Caicedo, Cristian Barrios, Bryan Castrillón, Jannenson Sarmiento.

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Delanteros: Guillermo Paiva, José Munive, Francisco Fydriszewski, Teófilo Gutiérrez.

¿A qué hora es Alianza FC vs. Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay II-2026?

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El compromiso entre 'vallenatos' y 'tiburones', válido por la décima jornada, tiene un horario establecido de las 8:20 de la noche, de este sábado 12 de septiembre y se jugará en el Armando Maestre Pavajeau. Dicho duelo se podrá ver EN VIVO por el canal que transmite el fútbol colombiano.