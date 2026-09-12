Kevin Viveros sigue en la cima de los goleadores del Brasileirao; le anotó en el clásico a Coritiba

El derbi número 401 terminó en empate. En un partido disputado bajo una intensa lluvia y en un campo impracticable, el Athletico Paranaense empató 3-3 con el Coritiba.

Luiz Gustavo, Arthur Dias y Viveros marcaron los goles del Athletico en Couto Pereira. Con este resultado, el Athletico alcanzó los 46 puntos en 27 jornadas del Campeonato Brasileño.

El próximo rival del rojinegro será el Bahia, el domingo 20 de septiembre, en el Arena da Baixada.

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El Athletico Paranaense dominó el inicio del partido en Couto Pereira. El primer gol casi llegó en el minuto 6.



Viveros superó a su marcador y el charco de agua en el área, pero el portero atajó su disparo. Mendoza aprovechó el rebote, ¡pero Jacy lo despejó sobre la línea!

El primer gol del local llegó en el minuto 13. Esquivel ejecutó un tiro libre desde la izquierda. Pedro Morisco no logró despejarlo, ¡y Luiz Gustavo marcó! 1-0.

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Con la ventaja en el marcador, Athletico Paranaense continuó su dominio físico. Y anotaron su segundo gol de otra jugada a balón parado.

En el minuto 30, João Cruz sacó un tiro de esquina. Arthur Dias controló el balón dentro del área y remató a gol. 2-0.

El equipo local pasó al ataque. Y en el minuto 34, Benavídez detuvo el ataque, despejando el balón sobre la línea de gol.

En el minuto 45, el Athletico obtuvo superioridad numérica. Breno Lopes se tapó la boca durante una discusión con Esquivel y fue expulsado.

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Un minuto después, Coritiba descontó. Tiago Cóser anotó tras el rebote. 2-1.

En la segunda parte, el Atlético marcó su tercer gol. En el minuto 15, Aguirre disputó el balón en el área rival y fue derribado. ¡Penalti!

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Viveros disparó alto al ángulo izquierdo para poner el 3-1 en el marcador.

La defensa del Flamengo logró evitar que el rival anotara en el minuto 22, con goles de Mycael y Luiz Gustavo, y en el minuto 36, con un gol de Arthur Dias.

Pero en el tramo final, en los minutos 46 y 52, Rodrigo Moledo anotó dos goles, dejando el marcador final del partido en 3-3.

Tabla de goleadores del Brasileirao

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1. Kevin Viveros (Athletico Paranaense) - 18

2. Pedro (Flamengo) - 15

3. Gabriel Barbosa (Santos) - 10

4. Carlos Vinícius (Gremio) - 10

5. Samuel Lino (Flamengo) - 9