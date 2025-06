"Falcao García es uno de los jugadores con más clase con los que he jugado, es alguien ejemplar"

Falcao García es una de las leyendas del balompié colombiano por lo que hizo en laSelección Colombia y a nivel de clubes en el viejo continente; se conoció que Keita Baldé, ex compañero del colombiano en el AS Mónaco, no se guardó nada, y llenó de elogios el jugador samario.

Radamel dejó una huella imborrable en el cuadro francés, no solo por su senda goleadora, sino además, por ser importante en el título de liga del 2018 y romper la hegemonía victoriosa que tenía el PSG.

En una entrevista con el medio ‘El After Post United’ el jugador senegalés se refirió al ‘tigre’ y reveló que es uno de los mejores jugadores con los que ha jugado.

“Es un espectáculo, un amor. Mira, Radamel Falcao es un gran amigo mío, lo respeto y hasta el día de hoy hablamos y es uno de los jugadores con más clase que he jugado en mi vida. A nivel de persona, es alguien ejemplar, lo respeto y quiero mucho”, inició diciendo.

"El primer día que llegué a Mónaco, entré al vestuario, se me acercó Falcao, me dio la bienvenida y me dijo toma mi número de teléfono. Ese es Falcao, es un fenómeno; yo me acordaba de él con el pelo largo en el Atlético de Madrid, que metía goles de todas las formas”, concluyó.

🔝 Las palabras de Keita Baldé, excompañero de Radamel Falcao García en Mónaco. Dejó un legado por donde pasó:

pic.twitter.com/i9ZzxqrtmH — Samuel Vargas (@SVargasOK) June 22, 2025

Ambos futbolistas compartieron vestuario en el club francés en el 2018, donde hicieron una gran dupla de ataque, para lograr el anhelado título en aquella ocasión, para la ciudad de Mónaco.

El futuro del ‘tigre’ Falcao

Luego de la eliminación de Millonarios a manos de Santa Fe, a puertas de la final de la Liga BetPlay 2025-I, el samario dejó al aire su futuro en el cuadro ‘embajador’, pues al finalizar el partido besó el escudo y se despidió de la hinchada entre lagrimas y lamentos.

El samario que tuvo un fabuloso pasado en equipos como Atlético de Madrid, Porto, River y el mismo AS Mónaco, continúa en la pelea por ser el goleador histórico colombiano, ya que se encuentra segundo con 356 tantos, y persigue a Dayro Moreno, jugador de Once Caldas, que lidera este escalafón con 362 tantos, seis más que ‘Rada’.