Vinícius Júnior asumió su papel y lideró el triunfo 4-1 del Real Madrid sobre Real Sociedad

Ante la ausencia de Mbappé, Vinícius tomó la 'batuta' en el frente de ataque del Real Madrid marcando doblete en juego de la Liga de España. Los 'merengues' llegaron a 60 puntos.

Por: EFE
Actualizado: 14 de feb, 2026
Real Madrid se impuso a la Real Sociedad con gran actuación de Vinícius Júnior.
